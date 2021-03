Plànol turístic de Tarragona amb els aparcaments de la ciutat

S'indiquen la tipologia i les tarifes de cada ubicació

Actualitzada 30/03/2021 a les 16:53

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha editat un plànol en diversos idiomes que recull els pàrquings de Tarragona. En el mapa s'inclou informació sobre les diferents tipologies d'aparcaments existents a la ciutat, per a mostrar als visitants totes les opcions d'aparcament que tenen.El mapa, a més de la informació sobre aparcaments de vehicles de quatre rodes, inclou els pàrquings destinats a altres tipus de vehicles, com són motos, bicicletes o patinets elèctrics, i informa també dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics i de les places habilitades per a persones amb mobilitat reduïda.El document inclou informació del funcionament i les tarifes de les zones d'aparcament blava, verda i taronja i del funcionament i tarifes dels aparcaments municipals.Descarregar el plànol AQUÍ