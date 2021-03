La Guàrdia Urbana de Tarragona intensifica el control sobre les patinets a la via pública

La passada setmana es van multar 75 usuaris d'aquest tipus de vehicles

Actualitzada 29/03/2021 a les 16:12

Des de la setmana passada, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha intensificat la vigilància per tal de detectar infraccions per part de conductors de patinets i bicicletes, segons que ha informat el conseller de Seguretat Ciutadana, Manel Castaño.Aquest increment del control i vigilància ha comportat un augment de les sancions imposades. Des de l'entrada en vigor de la nova normativa Ciutat 30 s'han interposat aproximadament un total de 200 denuncies, de les quals 105 s'han posat aquest mes de març. I d'aquestes 105, 75 son de la setmana passada.La campanya es realitza tenint en compte tres aspectes concrets sobre l'ús d'aquests vehicles a la via pública. D'una banda, s'han incrementat els controls itinerants en diferents punts de la ciutat, sobretot amb identificar infraccions com la circulació per les voreres, menors conduint VMP i patinets amb passatgers.D'altra banda, segons indiquen des del consistori tarragoní, també es duu a terme el control dels VMP estacionats fora de les zones senyalitzades, retirant el patinet en el cas que pertorbi o obstaculitzi el pas de les persones, l'accés a immobles o botigues o l'ús del mobiliari urbà.Finalment, afegeixen, també s'està treballant, especialment a la zona de Ponent per controlar l'ús col·lectiu dels VMP per part dels menors. «Per dur a terme aquesta acció es compta amb la col·laboració de les empreses de VMP de lloguer», indiquen des de l'Ajuntament de Tarragona.Un altre aspecte sobre el qual La Guàrdia Urbana incidirà és la prohibició de circular per les voreres. Amb l'entrada en vigor de la modificació del Real Reglament de Vehicles del gener de 2021, els VMP i els patinets passen a considerar-se vehicles i per tant en cap cas poden circular per voreres o àrees de vianants.Amb la campanya també es vol conscienciar sobre altres pràctiques que tot i que no representen en sí mateixes una infracció poden ser molestes pels vianants com circular en VMP en grup.