Detingut per conduir fent ziga-zagues i sota els efectes de l'alcohol a l'AP-7 a Tarragona

Van aconseguir aturar-lo després de que hagués perdut un pneumàtic i col·lidís amb una protecció de formigó

Actualitzada 30/03/2021 a les 13:54

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un veí de Tarragona de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.Els fets van tenir lloc pels volts de les cinc de la tarda quan diversos conductors van alertar que un vehicle circulava fent ziga-zagues a gran velocitat per l'AP-7, sentit Barcelona, a l'altura del punt quilomètric 241,5 al terme municipal de Tarragona. Els agents van aconseguir aturar-lo al quilòmetre 238,5 després que el turisme hagués perdut un pneumàtic i col·lidís amb una protecció de formigó.El conductor, el qual va mostrar una actitud violenta i agressiva, va negar-se a efectuar les proves d'alcoholèmia després de cinc intents consecutius en què en un d'ells es va obtenir un resultat de 0,83 mg/l en aire expirat.En el seu recorregut en aquesta via ràpida, durant una hora d'elevada afluència de trànsit i coincidint amb nombrosos desplaçaments amb motiu de les properes dates festives, va provocar la col·lisió lateral amb altres vehicles els quals van haver d'aturar-se i va posar en perill la vida d'altres conductors.Està previst que el detingut passi en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.