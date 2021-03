Desvien la canalització d'aigües de l'Església de Jesús i Maria de Tarragona

Per evitar desperfectes al temple, on es conserva l'única obra de Gaudí a la ciutat

Actualitzada 29/03/2021 a les 21:50

L'Ajuntament de Tarragona va iniciar ahir les obres de millora de la canalització d'aigües pluvials de l'Església de Jesús i Maria de Tarragona, situada al carrer de Méndez Núñez, a tocar de l'Escola Pau Delclòs. És precisament al pati del centre educatiu on hi ha el col·lector d'aigües pluvials que, fins ara, passava per sota l'església, a través d'una canalització antiga que no filtrava l'aigua correctament. Això provocava humitats i desperfectes en el paviment, la pintura i alguns dels panells de fusta de l'església, on cal recordar que es troba l'única obra de Gaudí a Tarragona, i afectava també a habitatges de la zona.



Amb aquesta actuació, les aigües pluvials aniran a la xarxa d'aigües generals de l'escola i que acaba al clavegueram municipal. Està previst que les obres acabin abans de la tornada dels alumnes després de Setmana Santa.