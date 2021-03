Tarragona remodelarà l'entorn dels carrers López Peláez i Josepa Massanés

La millora abasta tot el carrer Josepa Massanés fins a l'accés al pàrquing Saavedra i el tram alt del carrer López Peláez, on s'hi construirà una plataforma única. D'aquesta manera, es pretén convertir uns carrers que pràcticament només servien com a vies de pas cap a l'aparcament en un nou àmbit urbà «més amable i d'ús ciutadà», amb un «aspecte de passeig», segons l'Ajuntament.El conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, ha informat que les operacions d'entrada i sortida dels pàrquings municipal i privats seguiran estant operatives, però ha indicat que l'urbanisme s'ha dissenyat perquè els vehicles circulin a una velocitat reduïda. D'aquesta manera, es donarà prioritat als vianants. A més, s'estudia concentrar totes les entrades al pàrquing Saavedra per l'avinguda Catalunya, amb la qual cosa el carrer Josepa Massanés quedaria únicament amb un sentit de circulació.Durant la presentació pública del projecte, el conseller de Territori, Sostenibilitat i Mobilitat, Xavier Puig, ha subratllat que un dels objectius del govern és millorar l'espai públic de la ciutat. «Guanyarem una illa per a vianants, que serà un resguard per les persones que fan vida al barri de Maria Cristina o que transiten cap a la Part Alta. Un espai on la canalla estigui segura i la gent gran s'hi senti còmoda», ha manifestat.A banda de la millora d'aquests dos carrers, també es preveu ampliar la vorera del tram del carrer Maria Cristina, entre Estanislau Figueres i López Peláez. A més, es crearà un nou pas de vianants més enllà del que ja existeix davant de la farmàcia del carrer Maria Cristina. L'Ajuntament també aprofitarà la intervenció per renovar l'enllumenat i la xarxa d'abastament d'aigua potable. Els treballs començaran durant el segon semestre i duraran sis mesos.En paral·lel, l'Ajuntament també obrirà a la ciutadania una petita finca municipal, en forma de triangle, a la cantonada d'Estanislau Figueras i Josepa Massanés. Aquest espai, actualment sense ús, està situat darrere l'escola Saavedra i queda tancat per uns murs de gran alçada. L'actuació preveu sanejar-lo i col·locar-hi bancs perquè quedi integrat amb l'entorn.De la seva banda, el president del Servei Municipal d'Habitatge, Hermán Pinedo, ha assegurat que, amb aquesta actuació urbanística, «aconseguirem dotar a la ciutat d'un espai més amable i pensat per les persones». Pinedo també ha confirmat que les oficines d'Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) es traslladaran en els propers mesos als baixos del nou edifici d'habitatge públic. Les claus dels 30 pisos ja s'han començat a entregar.