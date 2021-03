'super plastic hunter' va a l'escola

Alumnes de l'escola El Miracle de Tarragona han treballat la creació artística amb Jordi Llort

Actualitzada 28/03/2021 a les 19:20

Super Plastic Hunter és el primer superheroi que lluita contra la pol·lució marina. La seva raó de ser és promoure l'activisme vers l'ecologia, i és conegut per ser un Nurdle Hunter. És a dir, un caçador de les boletes de plàstic anomenades pèl·let (nurdles en anglès).

Super Plastic Hunter és també un heroi atípic. Primer, perquè vesteix faldilles. I, segon, perquè la seva identitat secreta no és cap misteri: darrere de l'antifaç s'hi amaga Jordi Llort, artista plàstic i visual tarragoní.

Durant tot aquest mes de març, el Jordi ha acompanyat els nens i nenes de Cicle Mitjà de l'escola El Miracle de Tarragona en uns tallers de creació i interpretació del paisatge, a partir de la recollida de plàstics a les platges del Miracle i l'Arrabassada. Tot plegat s'emmarca en el programa L'artista va a l'escola, un projecte educatiu de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona pel qual artistes plàstics del territori són convidats a realitzar tallers als centres educatius amb la finalitat d'acostar a les aules els llenguatges artístics contemporanis.

«La vostra arma és un colador», explicava el Jordi als nens i nenes tot just arribar a la platja. Armats amb tan poderosa eina, els alumnes han estat recollint residus plàstics de la sorra, amb els quals han acabat construint una illa de plàstics, enganxant totes les restes en taulers de fusta que d'alguna manera volen representar els immensos illots flotants que suren a la deriva a l'oceà Pacífic.

«Fa més de dos anys que vaig per les platges de la ciutat recollint i reutilitzant plàstics i brossa. Així que, quan em van proposar fer un taller amb els escolars, vaig pensar que seria interessant treballar a partir dels materials que es troben en aquest paisatge», explica el Jordi.

L'activitat es va cloure el passat divendres, quan l'alter ego del Jordi, el Super Plastic Hunter, es va plantar a l'escola del Miracle per parlar amb els nens i nenes sobre la importància del treball realitzat i conèixer l'estudi que cadascuna ha fet sobre els materials.

«Qui sap si, d'alguna manera, treballs com aquests serveixen per plantar la llavor de futurs enginyers que trobin solucions al problema dels plàstics vessats al mar», aventura el Jordi. El creador tarragoní es mostra molt satisfet amb el treball realitzat per mestres i educadors, assegurant que, d'alguna manera, «els nens i nenes han pogut conèixer què és l'activisme i també el paper de l'art, en una mena d'artevisme».

En aquest sentit, Jordi Llort assegura que programes com el de L'artista va a l'escola són útils perquè permeten mostrar l'art «com una eina transformadora, que ens ajuda a mirar el món i a canviar-lo». En un segon terme, però també rellevant, el creador tarragoní subratlla l'aportació del programa «per ajudar els artistes locals», assenyalant que aquesta és «una gran mancança a dia d'avui, que ha fet que fins i tot en aquest sector haguem tingut fuga de talents».