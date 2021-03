Presó sense fiança per al detingut per matar a ganivetades un altre home al barri de Torreforta de Tarragona

Actualitzada 29/03/2021 a les 16:44

El jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per matar a ganivetades un altre home al barri de Torreforta. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar cap a la una de la matinada de divendres, a l'altura del punt quilomètric 214 de la carretera de València.Els implicats serien drogodependents i el presumpte autor hauria robat a la víctima i l'hauria agredit amb una arma blanca en ple carrer, segons ha pogut saber l'ACN. La víctima, de 46 anys, va ingressar en estat greu a l'hospital Joan XXIII i va morir l'endemà. Els Mossos van detenir l'autor el mateix dissabte a la tarda.