L'Ajuntament ampliarà la vorera del primer tram del carrer Maria Cristina de Tarragona

L'actuació complementarà la remodelació del carrer de López Peláez i de Josepa Massanés

Actualitzada 29/03/2021 a les 21:55

L'Ajuntament de Tarragona va anunciar ahir, durant la presentació del projecte de remodelació del tram alt del carrer López Peláez i del carrer Josepa Massanés que, a més, i per complementar l'actuació, s'ampliarà la vorera del primer tram i d'una petita part del segon del carrer Maria Cristina, on també s'afegirà un pas de vianants. D'aquesta manera, es donarà més sentit a l'entrada a l'espai que, com ja va avançar Diari Més, serà convertit en plataforma única i en el qual tindran preferència els vianants.

«Es tracta d'una remodelació integral pensada pels tarragonins i tarragonines: es millorarà la pavimentació, la il·luminació, la xarxa d'aigua, s'incorporarà nova vegetació i s'actuarà en aspectes de mobilitat per dotar de més seguretat el vianant, que és el principal beneficiat d'aquesta reforma», explicava el regidor d'Urbanisme, Xavi Puig, que remarcava que un dels principals objectius del govern municipal és la millora dels espais públics. Tot i que l'espai serà pels vianants, es mantindran les entrades i sortides tant dels aparcaments privats com del Saavedra, tot i que s'estudia la possibilitat que l'entrada a aquest es faci únicament a través de l'avinguda Catalunya. Puig també va recordar que a la cantonada de Josepa Massanés amb Estanislau Figueres hi ha un jardí municipal tancat que s'obrirà i esdevindrà un racó on poder descansar.

La remodelació d'aquests dos carrers arriba després que s'hagi finalitzat la construcció de l'edifici on hi havia l'antiga comandància de la Guàrdia Civil i dels habitatges del qual ja s'estan entregant les claus. El president del Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA), Hermán Pinedo, va explicar que la seu d'Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) es traslladarà del carrer Unió, on es troba actualment, al local que hi ha als baixos d'aquest edifici.