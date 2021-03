El PSC de Tarragona critiquen la «deixadesa» del consistori en la venda de patrimoni

Fins en tres ocasions la Generalitat ha demanat la documentació municipal per poder vendre les cotxeres d'Ernest Lluch, sense rebre resposta

Actualitzada 28/03/2021 a les 21:18

El grup municipal del Partit Socialista denuncia la «deixadesa» de l'actual govern municipal, d'ERC i En Comú Podem, pel que fa a la venda de patrimoni, i és que el consistori no ha respost els requeriments de documentació per part de la Generalitat de Catalunya per poder iniciar el procediment de venda de 19 cotxeres i quatre trasters del número 1 del carrer Ernest Lluch.

Va ser a finals de gener de 2020 quan Diari Més avançava que l'Ajuntament de Tarragona vendria 19 cotxeres i quatre trasters de la seva propietat localitzats en un bloc d'habitatges del número 1 del carrer Ernest Lluch. La voluntat del consistori era, en aquell moment, destinar la quantitat econòmica que s'aconseguís amb la venda a habitatge social o a reparar edificis en mal estat. En aquest sentit, l'Ajuntament va enviar, el desembre de 2020, la sol·licitud per iniciar el procés de venda, a través d'una alienació per concurs, a la Direcció General d'Administració Local (DGAL). Aquesta va reclamar llavors la documentació necessària per dur a terme l'operació a l'executiu municipal. La primera petició de la DGAL es va efectuar el 21 de desembre de 2020 i va ser contestada per l'Ajuntament dos dies després. El 29 de desembre es va requerir més documentació municipal, la qual no va ser enviada. I, finalment, l'11 de febrer d'enguany, la DGAL va tornar a demanar la documentació per finalitzar l'expedient i poder iniciar el procés per fer efectiva la venda de les cotxeres i els trasters, que tampoc ha estat contestada el dia d'avui. En aquest últim requeriment, la Generalitat ja advertia al consistori que, si no enviava la documentació necessària en un període determinat, «s'entendrà que desistiu de la vostra sol·licitud». I així va ser. Fa poc el consistori va rebre la notificació de la DGAL en la qual s'indicava que «vist que l'Ajuntament no va aportar la documentació requerida s'ha procedit a arxivar aquesta sol·licitud». No obstant això, el govern pot presentar una nova sol·licitud, però això suposaria iniciar de nou tot el procés.

En aquest sentit, la portaveu del grup municipal del PSC al consistori, Sandra Ramos, lamenta la «deixadesa» del govern a l'hora de vendre patrimoni i recorda que es tracta de diners que van «vinculats a promeses a altres grups municipals». Precisament amb aquesta qüestió es mostrava molt crítica Ramos. «Si moltes accions a emprendre depenen de la venda de patrimoni i no se segueix el procediment de manera correcta, doncs no es pot donar compliment a aquestes inversions promeses», lamentava la socialista, que afegia que «governar no és només donar titulars a premsa dient que es faran coses, sinó que es tracta de fer-les, també. La resta és vendre fum». Finalment, Ramos defensava que, tot i la pandèmia, «els funcionaris van seguir treballant i només s'havia d'enviar la documentació», i es preguntava «si és perquè són pocs o què, però el que està clar és que això repercuteix molt negativament a la ciutat de Tarragona».