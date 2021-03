El vandalisme obliga a instal·lar càmeres a l'ascensor de l'Amfiteatre de Tarragona

Arranjar l'última bretolada costarà 4.200 euros i l'equipament no estarà operatiu fins després de les festes de Setmana Santa

Actualitzada 28/03/2021 a les 20:41

L'últim episodi de vandalisme que ha patit l'ascensor que uneix la Via Augusta i el parc de les Tres Granotes, a tocar de l'Amfiteatre romà, ha estat la gota que ha fet vessar el got i l'Ajuntament de Tarragona ha decidit instal·lar videovigilància a l'interior de la cabina. Va ser fa gairebé dues setmanes quan diversos individus, des de dins de l'ascensor, quan estava en moviment, van donar puntades de peu a les portes fins que aquestes van sortir de les guies, es van enganxar amb una biga de l'estructura i es van arrencar del tot. Fins ara l'equipament ha estat fora de servei i així seguirà fins, almenys, després de Setmana Santa. De fet, està previst que les noves portes arribin Dijous Sant, però difícilment l'arranjament es podrà fer abans que acabin les festes. La reparació dels desperfectes pujarà, finalment, als 4.200 euros. Al cap i a la fi, l'ascensor és un equipament que permet a les persones amb mobilitat reduïda anar fins al parc i fins a la llar d'infants i l'escola del Miracle, les quals tenen serioses dificultats per fer-ho quan aquest està fora de servei.

L'ascensor en qüestió és objecte d'accions vandàliques constantment. A més de patir pintades cada dos per tres, abans que trenquessin les portes, fa aproximadament un mes, van arrancar el plafó i l'enllumenat del sostre de la cabina. Arreglar-ho va costar 300 euros. No obstant això, sembla que a causa de la pandèmia, el confinament i les restriccions, no es van produir tantes bretolades durant el 2020. De fet, l'últim episodi greu que va patir l'ascensor abans del de fa 15 dies va ser a finals del 2019, quan van arrancar la botonera, amb la qual cosa l'equipament va estar tancat durant dues setmanes i reparar-lo va costar 6.600 euros.

És per tot això que el consistori ha decidit prendre mesures per mirar de tallar en sec aquesta situació. En aquest sentit, s'ha decidit que s'instal·laran càmeres de videovigilància a l'interior de l'ascensor, amb l'objectiu d'evitar aquesta mena d'actes, ja sigui com a mesura dissuasòria pels incívics o enxampant-los i sancionant-los quan ho facin. Aquesta opció ja es va aplicar a l'ascensor de la plaça dels Carros, en el qual s'han reduït els casos de vandalisme des de la seva implantació. Un resultat que des de l'Ajuntament esperen que es repeteixi en l'equipament de la Via Augusta.

«Estem farts dels constants actes de vandalisme a l'ascensor de l'Amfiteatre. Per això, després de nombroses i quantioses reparacions hem decidit solucionar d'una vegada per totes aquest problema i instal·larem càmeres de videovigilància a l'interior», defensa finalment el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament, Xavier Puig, que afegeix que «tenim clar que l'hem de reparar de manera immediata, ja que forma part dels elements de supressió de les barreres arquitectòniques per accedir a l'Amfiteatre i a la llar d'infants i a l'escola del Miracle».



La factura del vandalisme supera els 300.000 euros anuals

L'Ajuntament calcula que la factura dels actes vandàlics a espais públics puja fins als 325.000 euros anuals. Els desperfectes en dependències municipals tenen un cost de 181.500 euros, els que es produeixen en l'enllumenat, 42.750, les reposicions en parcs costen a les arques municipals 20.000 euros anuals i els danys en espais de la via pública, 44.200.A més, el consistori també calcula que la reparació de sistemes de reg costen 7.000 euros cada any, la reparació de tanques de fusta que han patit atacs vandàlics a diferents parcs, 6.000, les reposicions d'arbrat i planta arbustiva, arrencats o trencats, costen 7.500 euros, i la de bancs i taules de pícnic, 4.000. Finalment, es gasten 6.000 euros en reparar i substituir baranes de vidre i de ferro i 7.000 en el repintat i canvis de bancs trencats.