El barri del Port de Tarragona reivindica l'ús veïnal de l'edifici del carrer de Santiyán

Els veïns van pintar un mural per mostrar com podria quedar el patí si s'obrís al públic

Actualitzada 28/03/2021 a les 20:52

No és el primer cop que el barri del Port reclama que l'edifici del número 8 del carrer Santiyán sigui pels veïns. L'última reivindicació, però, la van dur a terme en forma de mural, el qual mostra com podria quedar el pati de la finca si s'adeqüés i s'obrís al públic.

Segons explicava la presidenta de l'Associació de Veïns del barri del Port, Carme Puig, «fa temps ja reclamaven la rehabilitació de l'edifici, però fa poc l'hem pogut veure per dins i està en bon estat». Puig recorda que, en un primer moment, el regidor de Patrimoni del consistori, Herman Pinedo, els va dir que la idea era vendre'l, però un tuit de l'edil d'En Comú Podem, en el qual es veia una foto aèria del pati i hi deia que aquest s'havia netejat, ha tornat a generar dubtes entre els veïns sobre quin serà el futur de l'espai.

Així les coses, Puig diu que el barri vol conèixer quines intencions té l'Ajuntament per l'edifici i demanen que, almenys els baixos i el jardí, sigui d'utilitat veïnal. «La part de baix del bloc podria esdevenir un centre cívic, o un espai per la gent gran, amb sales per reunir-se, etc. En definitiva, podria ser un lloc on dur tota mena d'activitats per part de la gent del barri», assenyalava la representant veïnal, que lamentava que «falten instal·lacions d'aquest tipus a la zona i, a la vegada, assegurava que obrir el pati també al públic suposaria guanyar un espai molt valuós per seure i descansar».

Per tot això, dissabte al matí, l'entitat veïnal, conjuntament amb el col·lectiu Xarxa de la Marina, van dur a terme una acció amb la qual van col·locar un mural en el qual es pot observar un dibuix com a proposta del que podria esdevenir el pati, amb arbrat i bancs, i amb el missatge: «Edifici i pati de Santiyán pel barri».

El bloc, construït el segle XIX, està abandonat des dels anys vuitanta, aproximadament, i en el seu dia va ser un convent, després una escola i, finalment, una caserna de policia.