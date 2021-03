Un Diumenge de Rams de palmes i viacrucis de la Sang a l'interior de la Catedral de Tarragona

La part més litúrgica de la jornada es manté i s'adapta a les restriccions per la pandèmia

La Setmana Santa del 2021 ha aixecat el teló oficialment ahir a Tarragona. A diferència de la de l'any passat, quan a causa del confinament no s'ha pogut celebrar cap acte, enguany les diferents confraries s'han hagut de reinventar i adaptar a les restriccions de la pandèmia. Ha estat el cas de la benedicció de les palmes i el viacrucis de la Sang del Diumenge de Rams. Dos actes que han mantingut la part més litúrgica, ja que van trobar en la Catedral i la capacitat de controlar l'aforament el seu millor aliat, deixant a contracor l'activitat als carrers de la ciutat.

La tradició mana que la benedicció de les palmes es fa des de les escales de l'església de l'escola Lestonnac-L'Ensenyança, per fer posteriorment l'ofici a la Catedral. Si més no, enguany tot es va reduir a l'interior de la seu metropolitana. Allà, unes 300 persones s'han reunit al migdia d'aquest diumenge per celebrar el Diumenge de Rams. Després d'una benedicció de palmes simbòlica, l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Planellas, va oficiar una missa en la qual la lectura de la Passió segons Sant Marc va prendre el protagonisme, narrant des del Sant Sopar de Jesús amb els apòstols fins a la seva mort a la creu. L'arquebisbe Planellas destaca el costat positiu de la jornada que marca l'inici de la Setmana Santa: «Malgrat la pandèmia fem festa, és un dia de festa. Fa una setmana vam estrenar la primavera i ens acompanyeu moltes famílies malgrat les limitacions i malgrat que no podrem fer processons». La màxima autoritat religiosa a Tarragona celebra que la gent omplís la Catedral «amb la il·lusió al fons del cor, avui que sembla que tot reneix i que el dia acompanya».

La seu metropolitana ha acollit moltes persones amb ganes de Setmana Santa. Hi havia moltes famílies amb criatures petites. «Ens hem reunit la nostra bombolla per poder celebrar el dia malgrat la situació», explicava Judit Aliaga, acompanyada del seu marit i els dos fills, de nou i sis anys. «Suposo que la gent ha marxat fora i ha estat un Diumenge de Rams molt tranquil, molt ben organitzat, l'hem gaudit». També hi eren els més veterans, com la Roser Mas, congregant de la Soledat: «L'organització ha estat perfecta».

El Sant Crist a la Catedral

En un Diumenge de Rams tradicional, la Congregació de la Puríssima Sang hauria fet passejar en viacrucis el Sant Crist pel Passeig Arqueològic i els carrers de la Part Alta, arribant a la Catedral. Enguany s'han conformat tan sols amb la darrera part de l'acte. Davant gairebé dos centenars de persones, el Sant Crist de la Sang va completar el viacrucis adaptat per l'interior de la seu metropolitana, amb els assistents asseguts als bancs i sense poder seguir la figura en el seu recorregut. «Tenim una església molt petita i no ens permet fer un acte d'aquestes característiques. Vam parlar amb el capítol de la Catedral per tenir un lloc més ample», explica Rafel Pintado. El sotsprefecte de la Sang recordava que Divendres Sant, el centre neuràlgic de la Setmana Santa, el Sant Crist de la Sang tornaria a fer un viacrucis per l'interior de la Catedral.

D'altra banda, ja fa dies que es poden veure en diverses façanes i balcons de la ciutat les lones que l'Agrupació d'Associacions ha elaborat conjuntament amb les diferents confraries. Els llençols, amb imatges a mida real dels passos, serviran per recordar els grans absents d'enguany.