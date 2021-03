Sentís: «Arribarà el dia que tornarem a mirar el cel abans de cada processó»

El doctor en ginecologia va fer-se càrrec del pregó de Setmana Santa, en el qual va destacar la relació amb la resta de cultura popular de la ciutat

La Setmana Santa de Tarragona ha donat el tret de sortida oficial d'una edició del 2021 sense precedents. Les entitats de la ciutat han hagut de recórrer a la imaginació per readaptar els seus actes i poder seguir mantenint la tradició ben viva. El pregó de la Setmana Santa marca l'inici de la festivitat. Enguany ha anat a càrrec del ginecòleg Jordi Sentís i, com a novetat, s'ha fet a la capçalera del Circ romà, buscant així nous espais tal i com Ajuntament i entitats ja van fer per Santa Tecla i Sant Magí. Una vintena de persones, entre presidents de confraries i regidors, han presenciat l'acte, mentre que aquest es va poder seguir en directe per Tac12 i les xarxes socials de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa de Tarragona (AASST).

El pregó ha marcat l'inici oficial de la Setmana Santa. Enguany, l'Agrupació d'Associacions va voler fer un reconeixement a dos dels sectors que han estat essencials durant l'any de pandèmia, tal i com explicava el seu president, Francesc Seritjol: «La rectora de la URV, María José Figueras, va presentar l'opuscle en representació de la comunitat educativa, i Jordi Sentís ho fa amb els professionals sanitaris». El president de l'AASST ha destacat «la humilitat i el saber fer» de Sentís, de qui deia que «és una cara que tothom la veu amb ràbia i passió fent els pilars més alts del país amb la Colla Jove». Amb tot plegat, Seritjol resumia la figura del ginecòleg i casteller: «Un tarragoní orgullós de ser-ho».

El pregó de la Setmana Santa del 2021 a càrrec de Jordi Sentís ha compartit la mirada nostàlgica cap al passat amb l'anhel de tornar a desfilar ben aviat pels carrers de Tarragona i, sobretot, ha volgut destacar el paper essencial dels sanitaris durant el darrer any. El ginecòleg explicava que «moltes famílies hem viscut la nostra particular passió» els darrers mesos, ja que «ens han deixat moltes tarragonines i tarragonins aquest últim any, moltes entitats de la ciutat han quedat buides, com les de la Setmana Santa, i els trobarem molt a faltar». Sentís recalca la feina feta pel personal sanitari de primera línia i lamentava el fet que la crisi sanitària hagués acabat derivant en una d'econòmica.

Ara per ara, el doctor definia la situació com «una cursa de fons amb un final imprecís», fent referència a la lentitud amb la qual s'està desenvolupant el procés de vacunació. Si més no, Sentís intuïa una escletxa d'esperança, fent un símil amb la celebració d'aquests dies: «Després de la passió ve la resurrecció. Després d'un esforç científic immens, tenim l'esperança de les vacunes, que ens fan albirar el final de la pandèmia, aturar la gran mortalitat i retornar a la vida social, familiar i econòmica».

Una marcada vivència

La tria de Jordi Sentís per encetar la festivitat no ha sigut casual. «Com a tarragoní em sento honorat i afalagat de fer el pregó de la Setmana Santa de la meva ciutat, encara que ens hagués agradat fer-ho en unes altres circumstàncies», confessava el ginecòleg. A més, Sentís reclama que «hi ha molta més gent més implicada que jo mateix, que he estat un participant inconstant».

El doctor en ginecologia ha fet una mirada al passat per teixir el seu discurs: «Quan penso en la Setmana Santa em venen molts records, ja que de petit sortia amb els aspirants de la Congregació de la Puríssima Sang». Sentís recorda com el 1983 el seu pare, també ginecòleg, va ser abanderat, acompanyat als cordons per ell mateix i el seu germà. Ja a l'edat adulta, el doctor destaca «la satisfacció de veure les meves filles desfilant amb la Soledat amb la mateixa il·lusió amb la qual ho feia jo», i detalla que recentment l'havien acompanyat quan va ser l'encarregat de portar la bandera dels aspirants. Un altre dels moments que Sentís ha assegurat guardar a la retina va ser quan va tenir «l'honor de portar el Sant Crist de la Sang al viacrucis de les sis del matí del Divendres Sant».

L'altre fil argumental del pregó de Jordi Sentís va ser la relació entre la Setmana Santa tarragonina i la cultura popular de la ciutat. «Existeix un gran paral·lelisme amb les festes de Sant Magí i Santa Tecla, amb un respecte religiós i una herència cultural», assegurava Sentís. El pregoner destaca que «hi ha ciutadans implicadíssims amb les congregacions, igual que ho fan en altres festes durant d'any, perquè els tarragonins ens podem posar la vesta, tocar la gralla, portar camisa d'una de les quatre colles castelleres o dur un dels elements del Seguici Popular». En aquest sentit, Sentís es pregunta: «Quants portants dels passos a espatlles no tenen camisa d'una colla castellera?».

Finalment, Jordi Sentís ha fet una crida a la societat a «canalitzar l'orgull tarragoní també per millorar altres aspectes de la ciutat». Per acabar, el pregoner ha mirat al futur amb il·lusió: «Arribarà el dia en què tornarem a mirar el cel abans de cada processó, i llavors només l'aigua ens podrà aturar».