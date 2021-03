Els cellers de la DO Tarragona reactiven l'enoturisme amb un increment de les reserves per Setmana Santa

La futura Ruta del Vi de la DO Tarragona

Passejades per la vinya, visites guiades, rutes amb carro al voltant d'alguns cellers i tasts de vins entre vinyes o fins i tot un joc d'escapisme i descens en caiac per l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes del sector viticultor de la DO de Tarragona, que ja feien abans de la pandèmia, però que aquest cap de setmana han tornat a organitzar per impulsar l'enoturisme del territori. De fet, d'ençà que el Procicat va flexibilitzar les restriccions de mobilitat, les reserves han augmentat, segons indica el president de l'entitat.«Les reserves comarcals eren d'entre dues o deu persones en dissabte i diumenge, aquest cap de setmana ha crescut moltíssim, fins a 30 o 40 persones. Hem hagut d'agafar tres o quatre guies per fer grups petits, ha augmentat un 500%», ha destacat Ferré. Tot i que alguns cellers van aturar les activitats relacionades amb l'enoturisme perquè no els sortia rendible, altres com la cooperativa de Nulles i el Celler Mas Vicenç les van mantenir en grups reduïts.En el cas de Mas Vicenç, aquest diumenge han rebut una quarantena de visitants, majoritàriament de proximitat, però també procedents dels Estats Units i del Regne Unit. Organitzats en grups, els turistes han visitat el celler i han caminat pels camps de vinya i el seu entorn. Un dels grups que hi ha participat ha estat el de quinze membres dels Green Walkers, que viuen a Barcelona, però que provenen de diversos països i ciutats, com Dublín, Perú, França, Alemanya, Itàlia o l'Argentina, entre d'altres.La seva coordinadora, Paola Sturla, ha explicat que tots els membres s'han fet un test d'antígens abans de començar el cap de setmana per garantir les mesures de seguretat i la seva tranquil·litat. De fet, han organitzat una estada per les comarques tarragonines, visitant altres indrets com Siurana. «Hi ha moltes ganes de sortir, compartir, de tornar a estar a l'aire lliure, de gaudir de la naturalesa i de l'aire pur i renovador amb companyia», ha expressat Sturla. I ha afegit que l'experiència al celler Mas Vicenç ha estat excel·lent: «Conec el lloc, el tast de vi està molt bé i la gent s'ho passa rebé».La DO Tarragona té previst posar en marxa en els pròxims mesos i de cara a la campanya d'estiu, una nova Ruta del Vi de la DO. D'aquesta manera, l'entitat vol oferir una proposta molt més estructurada que suposarà, diuen, «l'aposta definitiva de l'enoturisme com a valor diferenciador d'aquest territori vitivinícola».