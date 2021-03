Els actes estàtics i les celebracions amb aforament limitat substitueixen les processons de Setmana Santa

Les processons hauran d'esperar un any més a Catalunya. Després que el confinament obligués a cancel·lar tots els actes l'any passat, enguany la situació sanitària continua aconsellant no celebrar-les i així ho ha decidit el Procicat. Les parròquies, confraries, germandats, gremis i congregacions, però, han fet ús de la imaginació per organitzar actes que facin compatibles les mesures contra la covid i una certa activitat. En la majoria de casos s'ha optat per espectacles estàtics, com exposicions de les talles i passos. El que sí que es faran seran les misses i actes dins d'esglésies, on s'haurà de complir el 30% d'aforament. La Conferència Episcopal Tarraconense ha recordat les mesures i ha recomanat ajustar horaris pel toc de queda.



La Setmana Santa de Tarragona, en façanes i aparadors

Misses a Montserrat amb públic limitat

En concret, ha fet una sèrie d'orientacions per tal d'ajustar la Setmana Santa d'enguany a la situació sanitària actual. Així, s'insisteix en la necessitat de mantenir les distàncies, l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic i no sobrepassar l'aforament del 30%. D'altra banda, recomana convocar la Vetlla Pasqual del dissabte a una hora «oportuna» per tal que els fidels puguin complir el toc de queda de les 22.00 hores.Seguint aquestes observacions, a Barcelona no es faran les típiques processons per segon any consecutiu, però sí les celebracions litúrgiques. Entre d'altres, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, presidirà la missa de les 12.00 hores del Diumenge de Pasqua, que tindrà lloc a la Catedral de Barcelona. A més, el Via Crucis del Divendres Sant es farà a l'interior de la Catedral.A la Sagrada Família, Omella presidirà també la solemne Vetlla de Pasqua el proper dissabte. La basílica acollirà durant tota la setmana altres misses, també amb aforament limitat i mesures de seguretat. A més, per assistir-hi caldrà una entrada gratuïta que es pot sol·licitar a través del portal web de la Sagrada Família.Al Camp de Tarragona i l'Ebre tampoc no hi haurà processons als carrers per segon any consecutiu, però parròquies, confraries, germandats, gremis i congregacions ofereixen algunes alternatives. L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona (AASST) emetrà actes en línia i enregistrats, i penjarà lones amb les imatges dels passos de la Setmana Santa en diversos indrets on es desenvolupen habitualment els actes exteriors. Un codi QR situat a peu de carrer permetrà obtenir informació addicional sobre cada imatge.A més, una cinquantena de comerços de la ciutat s'han adherit a una campanya de decoració d'aparadors amb motius de la Setmana Santa de Tarragona, declarada Festa d'Interès Turístic Nacional per la Generalitat de Catalunya. Les botigues exposaran vestimenta típica, instruments, ciris, fotografies o, fins i tot, algun dels misteris en miniatura.A l'interior de les esglésies sí que es mantindran presencialment els Via Crucis, però amb restriccions d'aforament i adaptant alguns elements a la normativa dictada pel Procicat. A Reus se'n farà un divendres a la Capella de la Mare de Déu de Montserrat de Reus, mentre que aquell mateix vespre la Prioral acollirà el pregó de la Setmana Santa reusenca.A Tortosa, l'Agrupació de Confraries de Setmana Santa també ha programat un Via Crucis Divendres Sant a la plaça dels Dolors, limitat a 150 persones, a més de concerts de música sacra dilluns i dimecres. A Montblanc, divendres tampoc no hi haurà processó del Sant Enterrament, però la Congregació de la Sang exposarà els Misteris a la plaça Catalunya durant tota la jornada.De cara a diumenge també s'ha hagut d'adaptar la benedicció dels Rams, que habitualment es fa a l'exterior. A la Catedral de Tarragona, per exemple, la benedicció tradicional al carrer de les Coques es traslladarà dins el temple, que tindrà l'aforament limitat al 30%. Al Vendrell, la Hermandad de las Penas ha substituït la tradicional processó de Diumenge de Rams per l'edició d'un llibre i un documental on repassa els seus 30 anys de trajectòria.Vic o Manresa han decidit anul·lar les tradicionals processons de Setmana Santa per evitar massificacions i qualsevol risc de contagi. A Vic, la processó dels Armats, un dels actes més emblemàtics de Setmana Santa, amb un seguici format per prop de 500 persones, enguany no es farà. I a Manresa, tampoc. En el cas de la capital del Bages, la processó s'ha substituït per una exposició a la Seu de Manresa, que es podrà veure divendres 2 d'abril, de cinc de la tarda a les nou del vespre, i que inclourà quatre dels Passos de la processó.Per altra banda, Montserrat, un dels punts més emblemàtics de Setmana Santa, manté les tradicionals celebracions litúrgiques, que tindran lloc a la Basílica de Santa Maria. A diferència de l'any passat, que únicament es van poder seguir a través de la ràdio, la TV o Internet, enguany es permetrà l'assistència de públic seguint les mesures de seguretat. Els actes s'estrenaran aquest Diumenge de Rams amb la benedicció dels Rams i la missa, que anirà seguit, al vespre, del Concert de Setmana Santa. Seguiran les misses de Dijous Sant i la de Diumenge de Pasqua. Durant aquesta Setmana Santa, Montserrat tindrà pràcticament totes les instal·lacions obertes, un fet que no passa des d'abans de la pandèmia.