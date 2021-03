Aquestes són les línies d'autobús afectades per la Volta ciclista Catalunya 2021

Tarragona Transports avisa de l'afectació al trànsit entre les 11:30 i 12:30

Actualitzada 27/03/2021 a les 11:16

La sisena etapa de la Volta Ciclista de Catalunya 2021 començarà a les 12:10 a l'Anella Mediterrània, el que suposarà una afectació a diferents línies d'autobús segons informa l'EMT i Tarragona Transports.La Volta Ciclista creuarà Tarragona des de l'Anella Mediterrània, passant pels barris de La Granja, l'Albada i el Serrallo per acabar sortint cap a Cala Romana i continuar fins a fi d'etapa a Mataró. Per aquest motiu, les línies 6, 8, 11, 12, 13, 22 i 34 veuran afectades el seu recorregut entre les 11:30 i 12:30, de la mateixa manera que el trànsit regular.Concretament, les vies afectades pel recorregut de la Volta són la sortida neutralitzada de l'Anella Mediterrània direcció T-11, el recorregut de la T-11 fins a arribar al carrer Ramón y Cajal pel Pont Vell de Francolí, el Passeig de la Independència fins a arribar al barri del Serrallo, el Carrer Trafalgar, el Moll de Costa, el Passeig Marítim Rafel Casanova, el Fortí de la Reina, Pont d'Armes, Via Augusta i la sortida de la prova al km 1.166 de l'N-340.