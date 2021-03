Tarragona prorroga fins a final de juny les autoritzacions de terrasses temporals

Actualitzada 26/03/2021 a les 13:51

L'Ajuntament de Tarragona prorrogarà fins al 30 de juny les autoritzacions de l'ocupació de l'espai públic a terrasses temporals, vigent des del 7 d'agost, per tal de fer front a la situació de crisi del sector hostaler generada per la covid-19. Així mateix, aquesta setmana el consistori també ha prorrogat l'exempció del pagament de la taxa d'ocupació pública a les terrasses corresponent al segon trimestre. En aquest cas, la mesura es va implementar el març del 2020.La tinent d'alcalde Cinta Pastó ha afirmat que és imprescindible que ambdues mesures tinguin continuïtat per tal d'ajudar a la recuperació del sector i ha garantit que es mantindran «com a mínim fins que continuï l'estat d'alarma actual», vigent fins el 9 de maig.