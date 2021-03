Roben en quatre establiments de Bonavista durant la matinada

Els lladres també van intentar entrar en una joieria del barri de Ponent sense aconseguir-ho

Actualitzada 25/03/2021 a les 22:45

Greu onada de robatoris en establiments del barri de Bonavista en poques hores durant la matinada d'ahir. Segons va poder confirmar Diari Més, els lladres van aconseguir entrar i endur-se objectes i diners de la Pizzeria Bravo, al carrer 20, el Bar Paraíso, al carrer 7, i la Barber Shop de la plaça Constitució i van intentar-ho també a la Joyeria Espinosa, al carrer 22, però va saltar l'alarma i van fugir. Per altra banda, veïns del barri assenyalaven que també ho van aconseguir en el Bar Elena, a la cantonada del carrer 22 i el 7.

Els Mossos d'Esquadra van ser requerits a les 7.20 hores pels propietaris de la barberia per un robatori en força. En arribar, els agents van poder comprovar com els lladres havien accedit a l'interior del negoci després de forçar la porta d'entrada i trencar el vidre. Van trobar que estava tot remenat i els propietaris van trobar a faltar diversos objectes i pertinences. Mentre la patrulla treballava en aquest cas, la mateixa va observar que la persiana del Bar Paraíso, a la cantonada de la plaça amb el carrer 7, també havia estat forçada. Els agents s'hi van acostar, van comprovar que no hi havia ningú a l'interior de l'establiment i van veure com també estava tot destrossat. Mentre intentaven contactar amb el propietari, cap a les 8 hores del matí, van ser requerits a la Pizzeria Bravo, on també van comprovar que havien trencat el vidre i s'havien endut diversos objectes, entre els quals el televisor del negoci. Quan acabaven en aquest cas, van rebre la trucada del propietari del Bar Paraíso, que s'havia trobat, cap a les 8.30, amb el que ja havien vist anteriorment els agents dels Mossos, que s'hi van acostar per acabar de fer una comprovació dels fets. Per altra banda, els lladres també haurien robat, segons fonts veïnals, en el Bar Elena, tot i que els Mossos no hi van ser requerits. Finalment, els lladres van intentar entrar també a la Joyeria Espinosa, però el seu propietari explica que, en aixecar la persiana, va sonar l'alarma i els delinqüents van fugir.

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, lamenta els fets i sosté que «això no és normal, no es pot aguantar». La representant veïnal reclama, un cop més, la policia de proximitat. «Ens van prometre que s'implantaria a l'abril, a veure si és veritat, perquè aquí hi ha alguna cosa que falla», assenyala, finalment, Gutiérrez, que defensa que «almenys hi hauria d'haver dos cotxes de policia patrullant constantment només pel barri de Bonavista».