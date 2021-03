Les crítiques a la Generalitat centren el ple monogràfic de Tarragona sobre la petroquímica

Actualitzada 26/03/2021 a les 14:32

L'Ajuntament de Tarragona ha celebrat per primera vegada un ple monogràfic sobre la indústria química. En la sessió d'aquest divendres hi han participat els grups municipals, entitats veïnals, socials, empresarials i la URV. No ho ha fet cap representant de la Generalitat, que s'ha endut les crítiques de tots els partits per aquest fet. El PSC, JxTgn o ECP fins i tot han demanat la dimissió del delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris. La seva absència ha fet també que el PP no assistís a la sessió. L'empresa IQOXE i l'Estat no hi han estat convidats.En els propers dies els diferents grups municipals es reuniran per redactar conjuntament unes conclusions en base als arguments dels participants.