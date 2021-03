La Germandat del Sant Crist dels Gitanos celebra el seu Via Crucis

A causa de la pandèmia, enguany no han fet la posterior processó pels carrers de la Part Alta

La Germandat del Sant Crist dels Gitanos de Tarragona va celebrar ahir el tradicional Via Crucis a la parròquia de la Santíssima Trinitat a la plaça del Rei. Cada any feien una posterior processó pels carrers de la Part Alta, però no ha estat possible a causa de la pandèmia de la covid-19.

Kevin Gómez, membre de la junta directiva de la germandat, explicava que aquest acte, que cada any celebren el dijous previ a la Setmana Santa, és el «principal». «Com que som una germandat jove, vam néixer el 2014, i encara no tenim misteri i, per tant, no sortim a la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, el Via Crucis és l'acte més important», assenyalava Gómez, que afegia que el celebren tenint en compte totes les mesures de seguretat per evitar el contagi de coronavirus.

Per altra banda, Gómez va explicar que, «per Divendres Sant farem una mena de jornada de portes obertes en la qual la gent podrà acostar-se a la parròquia per venerar el Sant Crist i posar-li una espelma». El membre de la germandat assegurava que, també per la pandèmia, exposaran la figura a l'escalinata de l'església, a l'aire lliure, tot i que en cas de pluja Gómez diu que buscarien la manera de fer-ho a l'interior garantint la seguretat de tothom. Abans, però, a les 12 hores se celebrarà l'ofici de Divendres Sant i, quan acabi, es durà a terme la primera hora dels gitanos, que consistirà en una pregària en la qual poden participar tant els membres de la germandat com el públic en general que així ho desitgi.