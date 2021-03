L'Associació La Salle de Tarragona estrenarà una revista virtual anual feta pels seus joves

L'entitat va presentar telemàticament ahir el seu opuscle des de l'ermita del Portal del Carro

Actualitzada 25/03/2021 a les 21:20

L'Associació la Salle estrenarà el proper Dilluns Sant una revista virtual de caràcter anual feta pels seus joves. A més, l'entitat de Setmana Santa va presentar ahir a la capella de Sant Magí de l'ermita del Portal del Carro, i de la mà de l'advocat Ferran Huidobro, el seu opuscle, que enguany reflecteix el període bianual de 2019 i 2020. A més, el mateix dilluns la Salle durà a terme un viacrucis a l'interior de l'església de Sant Pau conjuntament amb la Congregació del Descendiment de la Creu i la Confraria de Sant Magí Màrtir.

Els joves de l'Associació la Salle posaran en marxa una revista virtual anual el proper dilluns. El projecte, basat en un document PDF interactiu, es titularà Getsemaní. «És una revista que ve per quedar-se, plena d'entrevistes i que conviurà amb la revista física», detallava Quim Julià. Precisament, el president de l'Associació la Salle va presentar ahir l'opuscle de l'entitat al costat de l'advocat i exalumne del col·legi Ferran Huidobro. L'acte, en format telemàtic, va consistir en l'emissió de la presentació, que va ser enregistrada a l'ermita del Portal del Carro, emplaçament que acollia la presentació de la revista per primer cop. «És la nostra manera d'homenatjar mossèn Francesc Gallart, que ens va deixar fa uns mesos, i que a la Salle ens va donar tota mena de facilitats», explicava el president Quim Julià.

La revista de l'associació reflecteix dos anys diferents, el 2019 i el 2020, i estrena un nou format «amb les fotografies molt més grans i un estil molt més modern», detallava Julià. Enguany s'han editat un miler d'exemplars, que arriben a les 64 pàgines i compten amb les salutacions protocolàries, les memòries dels dos anys, el record de la presentació de l'opuscle i la conferència quaresmal del 2019, o un escrit sobre l'antic col·legi de la Salle.

D'altra banda, Dilluns Sant a les 19 h. la Salle coorganitzarà amb el Descendiment i els Maginets un viacrucis per l'interior de l'església de Sant Pau que s'emetrà en directe.

Viacrucis de Divendres de Dolor dels Pagesos

El Gremi de Pagesos celebrarà avui un viacrucis per l'interior de l'església de Sant Llorenç amb motiu del Divendres de Dolor. L'acte servirà per substituir la clàssica processó que el gremi duu a terme cada any pels carrers de la Part Alta. Un total d'uns 40 agremiats podran participar al viacrucis d'avui.