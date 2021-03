Els XXVII Premis Ones Mediterrània es faran l'11 de juny a Tarragona

Actualitzada 26/03/2021 a les 08:57

La gala dels XXVII Premis Ones tindrà lloc el divendres 11 de juny a les 20.30 h. al Teatre Tarragona. En aquest context tan complicat per a la societat, Mare Terra Fundació Mediterrània i els Premis Ones tenen la voluntat de generar l'esperança que un món millor és possible. Per aquest motiu, es reconeixerà el treball de persones i entitats que impulsen accions positives pel medi ambient, en defensa dels drets humans, que fomenten la cultura i la solidaritat, i que incentiven el desenvolupament ecosocial.La gala serà amenitzada per dues actuacions musicals: l'animada i reivindicativa música de Roba Estesa i l'Stromboli Jazz Band. També hi haurà l'actuació de ball, més íntima, a càrrec de Manuela Salvado, Raúl Márquez i Carlos de Hita. L'entrada a la cerimònia és gratuïta amb reserva prèvia, que s'obriran el 26 d'abril. A més a més, després de la gran audiència de l'edició anterior, la gala s'emetrà en directe per TAC12. Els XXVII Premis Ones Mediterrània estan organitzats per l'ONG ecologista Mare Terra en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i la Red Internacional de Escritores por la Tierra.La Menció Especial Mare Terra serà per Rosa Maria Calaf, corresponsal de RTVE, per la seva apassionada i professional trajectòria i per la seva defensa dels mitjans públics i de la dona periodista. El Reconeixement Mare Terra s'atorgarà al grup musical tarragoní Roba Estesa, per fer una música amb un missatge transformador, defensant sempre els valors del feminisme i l'ecologisme. Manola Brunet, tarragonina referent en termes de canvi climàtic, rebrà el Premi Sirusa. Brunet ha fet una investigació i divulgació exhaustiva sobre els nefastos efectes del canvi climàtic, que l'ha portat a ser la primera dona presidenta de la Comissió Internacional de Meteorologia.