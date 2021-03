Els hotelers de Tarragona preveuen un 100% d'ocupació per Setmana Santa

Els hotels veuen «positius» els primers dies sense confinament comarcal i lamenten el tancament nocturn de restaurants

Els hotelers de Tarragona preveuen que l'ocupació a la ciutat sigui gairebé total durant el Divendres i Dissabte Sant, completant una molt bona Setmana Santa amb un Dijous Sant i un Diumenge de Pasqua un pèl més fluixos. Els hotels tarragonins esperen amb candeletes la setmana vinent, ja que es preveu la primera gran arribada de visitants de l'any. De moment, d'ençà que es van relaxar les restriccions de mobilitat, el cap de setmana passat –el primer sense confinament comarcal– va ser força positiu, mentre que aquest també servirà per trencar la tendència negativa. Si més no, els hotelers temen la gran distància entre Setmana Santa i l'estiu.

L'optimisme es respira entre els hotels de la ciutat de cara al cap de setmana que ve. «Si se segueix el ritme de reserves, Divendres i Dissabte Sant hauria d'omplir-se», expressava Xavi Jornet. Segons el president de l'Associació d'Hotels de Tarragona, l'ocupació als diferents establiments tarragonins serà alta durant la Setmana Santa, però les xifres no seran tan extremes el Dijous Sant i el Diumenge de Pasqua, «quan preveiem arribar entre un 50% i un 70%». Per la seva banda, Javier Hernando, director de l'Hotel Núria, confirmava la tendència positiva dels darrers dies: «S'està animant, encara que de moment estem en un 50% o 60% d'ocupació, ja que la gent ara s'espera a última hora per fer la reserva».

Les sensacions per Setmana Santa des de l'hotel Astari també eren bones. La seva directora, Rosa Pintado, esperava «estar al 100%» Divendres i Dissabte Sant, «ja que amb la demanda fins ara tenim pràcticament ple». Mentrestant, pels dies 1 i 4 d'abril Pintado pronosticava xifres properes al 40%. Si més no, la directora de l'Astari avisava que «una flor no fa estiu» i, en la mateixa línia que la resta d'hotelers, lamentava el fet que la restauració no pugui obrir a l'hora de sopar, pel que «la satisfacció del turista no és completa». Les previsions al B&B Hotel Tarragona Centre Urbis també són esperançadores, segons Olga Muñoz, la directora de l'establiment: «Ja estem al 40% i preveiem que vagi a més els propers dies».

Ara per ara, els hotelers tarragonins coincideixen a dir que la gran majoria de clients seran catalans, especialment de la mateixa província, a causa de la impossibilitat de sortir o entrar de Catalunya per oci. Si més no, Jornet no preveia que Tarragona es pogués beneficiar en excés del tancament de la majoria d'hotels de Salou, ja que «els turistes que hi anaven solien ser d'altres parts de l'Estat o de l'estranger». En aquest sentit, el president dels hotelers de la ciutat detallava que «el client durant la Setmana Santa a Tarragona ja era català».

D'altra banda, els hotelers estan satisfets pel primer cap de setmana sense restriccions de mobilitat i tenen bones perspetives per aquest. Jornet afirmava que «el primer cap de setmana no es va omplir, però hi va haver més ocupació que qualsevol altre cap de setmana». L'Hotel Astari també va registrar bons números, amb un «dissabte que va anar molt bé, i aquest té molt bona pinta», deia Rosa Pintado. «El cap de setmana, comparat amb els anteriors, va ser molt bo», segons Olga Muñoz. «Els primers dies sense restriccions s'han notat, hem respirat una mica», sentenciava Xavi Jornet.