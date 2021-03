El PP no assistirà al ple de la petroquímica de Tarragona per l'absència de la Generalitat

Titlla la incompareixença d'«una nova humiliació vers la ciutat»

El Partit Popular de Tarragona ha comunicat a primera hora del matí de divendres que no acudirà al ple monogràfic de la petroquímica davant la incompareixença de la Generalitat de Catalunya. Els grups municipals de la corporació tarragonina van assabentar-se dimecres que la Generalitat no estaria present al Consell Plenari que porta el títol Prevenció, seguretat, salut i futur de la indústria química.Des del PP consideren que «el Govern de la Generalitat de Catalunya és l'administració responsable del motiu pel qual es va convocar el plenari» i afirmen que «no hi pot haver una altra prioritat per a un Delegat del Govern a Tarragona que acudir-hi». Per aquest motiu van instar a l'alcalde Pau Ricomà a suspendre el plenari però des de la corporació es va decidir mantenir la convocatòria.El ple d'avui ha de servir per avaluar públicament l'execució dels acords adoptats en la Declaració Institucional aprovada al ple del gener del 2020 arran de l'explosió a l'empresa IQOXE i generar un debat públic sobre el present i futur del complex petroquímic i el territori.

El Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona veu l'acció com «una nova humiliació vers la nostra ciutat, vers les nostres associacions de veïns, entitats, organismes i plataformes convidades que, a més, han preparat les seves intervencions i preguntes dirigides, una bona part, a l'administració autonòmica».