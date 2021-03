Detingut un tarragoní per robar en una casa i intentar-ho en una altra i en un estanc a la Segarra

Els veïns d'un edifici proper van avisar en sentir uns forts cops que s'escoltaven en un altell comercial. El responsable s'hi va adreçar i va descobrir que havien forçat l'accés i que, des del seu local, havien fet un forat per accedir a l'estanc que es troba als baixos de l'edifici adjacent. La policia sospita que la intenció dels lladres era tornar més tard per acabar d'eixamplar l'accés i robar a l'estanc.Els Mossos van concloure que els tres fets haurien estat comesos per les mateixes persones. A més, van aconseguir identificar el vehicle amb el qual es desplaçaven els assaltants. Així, la policia va localitzar i detenir aquest dimarts a Cervera, un dels lladres.L'arrestat va passar aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. Els Mossos mantenen la investigació oberta per intentar detenir l'altra o altres persones que també haurien participat en els robatoris.