Un familiar llunyà de la dona morta a Tarragona va acudir a comissaria per confessar el crim

Un minut de silenci

Fonts veïnals han explicat a l'ACN que la víctima, Teresa, vivia sola en un cinquè pis i darrerament sortia molt poc de casa. L'han descrit com una persona «tancada de caràcter», però han dit que n'estaven pendents perquè, en els darrers temps, i als seus 91 anys, havia patit alguns episodis de desorientació.Fins i tot, alguns veïns s'havien plantejat traslladar el seu cas als Serveis Socials perquè sospitaven que ningú no se'n feia càrrec. D'altra banda, algunes treballadores d'establiments propers han confirmat que la dona sortia a comprar sola i que acostumava a portar «molts diners» a sobre.Agents de l'Àrea d'Investigació Criminal s'han fet càrrec del cas i investiguen quin podria ser el mòbil del crim. La troballa del cos es va produir pels volts de les vuit del vespre. Cap a dos quarts de dotze de la nit, la comitiva judicial va abandonar l'immoble i la funerària es va endur el cadàver de la dona.A les dotze del migdia, l'alcalde, regidors i treballadors de l'Ajuntament de Tarragona han fet un minut de silenci a la plaça de la Font. «Hem de respectar el ritme de la investigació, però és una mort d'una dona de gran. Manifestem el nostre condol i el suport a que fets com aquest no es produeixin», ha declarat el portaveu del govern, Manel Castaño.