Torra demana al pròxim president català «que posi la vida per davant de tot»

L'expresident va assistir ahir a un acte de la 3a Joventut per la República al Balcó del Mediterrani

Actualitzada 25/03/2021 a les 20:42

Quim Torra ha estat present aquest dijous a Tarragona per acompanyar al col·lectiu 3a Joventut per la República en un dels actes de protesta que periòdicament organitzen al Balcó del Mediterrani amb altres entitats d'avis i àvies independentistes del Camp de Tarragona i ha donat tres consells al pròxim president de la Generalitat.



En primer lloc ha demanat que «posi la vida per davant de tot, i que aguanti les pressions si cal». També «que digui sempre la veritat, perquè aquesta ciutadania es mereix saber la veritat en tot moment» i, finalment, ha demanat que «aquesta pandèmia serveixi de palanca per afrontar els reptes que tenim. No podem reconstruir res, perquè això vol dir tornar a cometre els mateixos errors, hem de construir aquest país nou, on Tarragona i les comarques tinguin les mateixes facilitats que qualsevol altre ciutadà del país».

Els membres de la 3a Joventut per la República han demanat l'alliberament dels presos polítics i Torra els va agrair la seva persistència i activisme. Per concloure l'acte s'ha cantat Els Segadors.