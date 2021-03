Tarragona exhibeix una de les escales «més ben conservades del món romà»

Les escales servien per connectar el Fòrum Provincial amb el circ romà, i tot i estar dins la Torre dels Advocats estaven obertes als ciutadans i eren un lloc de pas. Un cop Tàrraco deixa d'estar sota influència romana, l'espai s'abandona i als segles V i VI «es converteix en un abocador de brossa», tal com ha detallat l'arqueòleg municipal, Joan Menchón. Cap al segle XI l'edifici passa a ser la seu del bisbe de Vic i posteriorment va ser un graner, una escola de nàutica i l'edifici de l'audiència. El 1971 la torre es va recuperar per convertir-la en la seu del col·legi d'advocats de la ciutat.



Paradoxalment, que l'espai quedés com un abocador abandonat és el que ha fet que les escales s'hagin conservat tant bé. «El 1971 s'hi fan excavacions arqueològiques i es troba l'abocador, amb àmfores, ceràmica i restes d'aliments, i apareix la porta amb l'escala en un perfecte estat de conservació», ha afegit Menchón.



Des de fa uns anys l'espai està integrat a l'edifici de l'Antiga Audiència, però tant les escales com la porta romana no eren visibles des del carrer perquè hi havia un petit mur de totxanes i una porta contra incendis. «Calia que hi hagués visibilitat de l'exterior i fos prou robusta», ha explicat Jordi Romera, un dels arquitectes que ha fet l'actuació. La porta de vidre s'ha col·locat al límit entre la porta original romana i l'ampliació que es va fer en època medieval per reforçar-la.



A més, els darrers estudis arqueològics han permès descobrir una gran llosa al peu de les escales, que s'ha cobert amb un paviment de vidre per tal que també sigui visible. Tot plegat ha tingut un cost de 50.000 euros, que ha finançat la Fundació Privada Mútua Catalana.



El proper pas serà tirar a terra un mur de totxanes que hi ha a la part superior de l'escalinata i que la separa de l'edifici de l'Antiga Audiència. Això permetrà als visitants veure-la in situ i «que formi part del projecte Porta Tàrraco», tal com ha assenyalat el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo.