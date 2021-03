Expectació veïnal per un conflicte entre la propietària i els llogaters

Alguns testimonis apunten que la propietària s'hauria tancat a la casa perquè els inquilins no paguen

La propietària de la casa del número 9 del carrer Andròmeda, de la urbanització Solimar, hauria decidit tancar-se a casa després que els inquilins als quals la tenia llogada no hagin pagat la fiança, segons apunten els veïns de la zona. La presència de diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra van cridar l'atenció dels residents més pròxims que van aproximar-se a la casa per comprovar que succeïa. Ben present tenien la recent ocupació d'una casa a Boscos, una urbanització molt pròxima, i temien que el fet es tornés a produir perquè l'immoble 9 d'aquest carrer es trobava, en principi, llogat des de fa poc temps. Segons informen els Mossos d'Esquadra, es van desplaçar al lloc dels fets al voltant de les 17.30 hores després de rebre un avís per un robatori amb força a l'interior de la casa, però en arribar van comprovar que el que es denunciava no era cert.

Allí es van trobar els llogaters de la casa davant la porta on van començar a residir fa una setmana, sense poder entrar perquè, presumiblement, la propietària hauria canviat els panys de les portes i s'hi hauria instal·lat per tal que aquests no poguessin tornar a entrar-hi. Al tancament d'aquesta edició, els Mossos d'Esquadra no podien confirmar aquesta versió, però fonts veïnals consultades per aquesta redacció apunten que la propietària s'hauria tancat a la casa el dissabte, aprofitant que els llogaters van marxar, i hauria canviat els panys perquè ja no poguessin tornar a entrar.

Segons aquestes fonts, tot va començar a l'inici de firmar el contracte. Els llogaters van ensenyar una fotocòpia d'una transferència bancària al compte que havien acordat amb la propietària i aquesta els hi hauria entregat les claus perquè s'instal·lessin. En veure que amb el pas dels dies els diners no apareixien al compte del banc, va decidir assistir al gestor per tal de rescindir el contracte per impagament.

Però el conflicte va esclatar quan la dona va decidir actuar per la seva banda i fer fora pel seu propi peu als inquilins. Durant tota la tarda d'ahir i bona part de la nit, un policia va intentar fer de mediador a l'interior de l'immoble amb la propietària, mentre els llogaters esperaven a fora la porta i dins del seu vehicle. Al tancament d'aquesta edició l'operatiu policial seguia obert intentant trobar una solució al conflicte que ha portat a la propietària a ocupar la seva casa per possibles impagaments dels llogaters.