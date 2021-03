El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània serà el punt de la vacunació massiva a Tarragona

El Govern preveu 500.000 inoculacions setmanals a Catalunya, una vegada tinguin les dosis necessàries

Actualitzada 25/03/2021 a les 12:06

El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània és el punt escollit per a vacunar de forma massiva contra la covid-19 a Tarragona. Salut ha valorant dos espais però la ubicació i diversos aspectes els han fet inclinar-se pel Palau d'Esports. Tot i això, segueixen en contacte amb la Fira Tecnoparc de Reus per si l'estratègia de vacunació canvia.Pel que fa als punts ja existents de Tarragona i Cambrils aquests es mantindran i es reconvertiran i s'unificaran al punt de vacunació massiva en funció de les vacunes disponibles i de la capacitat. Pel que fa al de Valls i al de Calafell, que entrarà en funcionament la setmana vinent, aquests s'adaptaran en funció de les necessitats.Aquest dimarts la consellera de Salut, Alba Vergés va anunciar que el departament té previst arribar a un ritme de 500.000 inoculacions setmanals, una vegada tinguin les dosis necessàries. A més va detallar els punts d'administració, a excepció de Tarragona que faltava per determinar.Els 500 punts de vacunació, gestionats per l'atenció primària, s'aniran obrint de forma escalada en funció del volum de vacunes que arribi a Catalunya.Entre els espais anunciats també hi ha la Fira de Barcelona -a Plaça Espanya, amb capacitat de més de 20.000 vacunes diàries-, Fira de Cornellà, el Pavelló 11 de Setembre de Lleida, el Palau Firal de Girona, el Pavelló de Sabadell i el Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània a Tarragona. També s'està treballant amb el FC Barcelona per habilitar el Camp Nou si arribessin dosis de manera massiva.