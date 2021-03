Creix el nombre de mals aparcaments de patinets elèctrics a Tarragona

Durant l'última setmana han proliferat els vehicles, majoritàriament d'Spin, estacionats on no toca i això ha provocat malestar entre els veïns de la ciutat

Actualitzada 24/03/2021 a les 20:24

Si bé la idea de l'Ajuntament de Tarragona era que l'arribada dels patinets elèctrics de lloguer a la ciutat fos ordenada, últimament són bastants els casos d'aquests vehicles mal aparcats que es poden veure per tota la ciutat.

Així, en els últims dies han proliferat els casos d'aquests mals estacionaments: en bancs, fanals, baranes o directament tirats per terra. I majoritàriament són els patinets d'Spin, l'empresa que va començar a operar a la ciutat dilluns passat. De fet, un veí de Tarragona denunciava ahir que hi havia quatre vehicles d'Spin, de color taronja, llençats al passeig de les Palmeres. El veí explicava que no és el primer cop que veu els patinets d'aquesta empresa mal aparcats i assenyalava que sobretot es troba aquests casos a la zona de Ponent. En aquesta mateixa línia, altres veïns comentaven: «A veure, s'esperava quelcom millor, quan estem plens d'incivisme? Això és una joguina pels gamberros, principalment» o «En totes les ciutats passa el mateix, sempre te'ls trobes tirats per tot arreu» i d'altres que simplement qualificaven aquestes situacions de «vergonyoses».

Les tres empreses que operen a Tarragona tenen uns sistemes prou sofisticats per evitar que aquests estacionaments incontrolats es produeixin. Spin i Reby disposen d'una eina a través de la qual l'usuari ha d'enviar una fotografia del vehicle aparcat a l'aplicació per tal que aquesta li permeti finalitzar el trajecte i deixar de pagar-lo. Si aquesta intel·ligència artificial detecta que no s'ha estacionat on toca, als aparcaments instal·lats per les companyies, s'envia un missatge a l'usuari perquè ho faci correctament i a partir de la tercera advertència poden prohibir a aquella persona utilitzar de nou els seus patinets. Per la seva banda, Bird disposa d'un geolocalitzador que només permet finalitzar el viatge quan detecta que està a l'aparcament. Aquest sistema va tenir alguns problemes al principi, ja que no era prou precís, però des de l'empresa asseguren que ho van solucionar en el seu moment i ja no es produeixen aquests episodis.

En declaracions a aquest mitjà, Roger Puigví, director d'Aliances Institucionals d'Spin, reconeixia que es produeixen casos d'estacionaments incorrectes, però que és un nombre molt reduït en comparació amb la quantitat de trajectes que es realitzen amb els seus patinets, que segons apuntava, augmenta diàriament. «El percentatge d'aquests casos està sobre l'1%, aproximadament, i hem corregit alguns punts on el GPS generava problemes», comentava Puigví. Spin va entrar la setmana passada a Tarragona amb uns preus molt més barats que la seva competència, Reby i Bird, un dels factors que podria respondre a la gran demanda d'aquests vehicles per part dels usuaris. En aquest sentit, Puigví sostenia que «estem detectant la possible necessitat de posar més aparcaments per dos motius. Primer, perquè els patinets de la nostra competència no es mouen i, per tant, no alliberen espai, i, en segon lloc, perquè hem detectat demanda en algunes parts de la ciutat on no hi ha estacionaments instal·lats». En tot cas, Puigví deia que la qüestió dels mals aparcaments no és quelcom que els preocupi gaire, però defensava que «hi estarem a sobre».

Per altra banda, també hi ha moltes queixes de veïns del barri de Ponent, principalment, perquè hi ha joves que circulen a grans velocitats amb els patinets elèctrics i, fins i tot, se salten el toc de queda. En un tuit, un usuari deia: «Algú em podria explicar a què és deguda l'anarquia circulatòria que hi ha a Tarragona i als barris amb els patinets taronges?». Un comentari a Facebook deia que es rumoreja que molts adolescents han descobert com circular amb els vehicles d'Spin sense haver de pagar, un fet que no consta a la companyia i que Puigví no veu possible.

Finalment, Paco Fiori, un dels impulsors de la plataforma veïnal, confirmava que es produeixen aquests casos de joves circulant ben entrada la nit pels barris de Ponent, com a la Granja, Campclar i Torreforta, i, fins i tot, ho relacionava amb els actes vandàlics que hi ha a la zona constantment. «Si hi hagués policia de proximitat, com reclamem, això no passaria», manifestava Fiori.