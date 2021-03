Tarragona limita el Sant Jordi només a llibreries i floristeries professionals

Actualitzada 24/03/2021 a les 10:41

L'Ajuntament de Tarragona ha limitat la celebració de la diada de Sant Jordi a llibreries i floristeries professionals «seguint les indicacions decretades pel Procicat». Així, les entitats socials i partits polítics que tradicionalment organitzen la seva parada enguany no ho podran fer.El consistori ha apuntat que el format serà similar al Sant Jordi de l'any passat que es va acabar fent el 23 de juliol. Les llibreries i floristes podran posar la seva parada a la Rambla Nova, amb la distància de seguretat entre elles que es determini. «La situació sanitària encara no aconsella que s'obri a totes les entitats que hi volen participar, ni tampoc que es dispersi per diferents llocs del terme municipal», ha apuntat l'alcalde, Pau Ricomà.