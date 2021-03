Tarragona destinarà 500.000 euros en bons per incentivar el comerç

El govern, Junts i la CUP acorden destinar també els 12 milions de romanent a pagar crèdits i a habitatge social, entre altres

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:49

El govern municipal (ERC i ECP), Junts i la CUP han arribat a un acord per destinar els 12 milions d'euros del romanent de 2020 a la creació d'un sistema de bons per incentivar el comerç, així com a l'adquisició d'habitatge social, a ajuts per la creació de nous negocis, a subvencions esportives, a patrimoni històric, a cultura i a amortitzar un crèdit que prové de fa una dècada. En definitiva, una solució per un romanent que no va arribar a entrar en els pressupostos municipals aprovats el desembre, però que s'inclouen ara als comptes amb un modificatiu de crèdit que s'aprovarà en el ple extraordinari del 30 de març.

Pel que fa al comerç, per un costat es destinaran 500.000 euros a la creació d'un sistema de bons per potenciar les compres als establiments de la ciutat. Aquests funcionaran a través de l'app Som Comerç TGN. Els usuaris de l'aplicació es podran descarregar aquests bons, que es descomptaran de l'import total de les compres –a partir d'un preu mínim– que facin en els comerços adherits a la plataforma. En aquesta mateixa línia, el consistori destinarà 500.000 euros més en subvencions directes als negocis de la ciutat i prop de 200.000 euros més en una campanya per potenciar les compres en els comerços de Tarragona. «En total, 1.200.000 euros per ajudar al teixit comercial que ha patit molt durant la pandèmia», assenyalava el regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, que afegia que «pròximament tindrem reunions amb els marxants per veure en quina situació es troben i què hem de fer des d'Espimsa». Fortuny va assegurar que, un cop aprovat el modificatiu de crèdit, ja es podran impulsar totes aquestes mesures en favor del comerç.

Per altra banda, l'edil d'ERC explicava que 7,2 milions d'aquest romanent de l'exercici anterior es destinaran a amortitzar part d'un crèdit que es va demanar el 2011 i que «arrosseguem des de la crisi de 2008», va assenyalar Fortuny. A més, va assegurar que els 5,6 milions de crèdit que quedaran per pagar es podran liquidar «pròximament».

El futur d'aquests diners també tenen un marcat caràcter social. D'aquesta manera, fins a 1.500.000 euros es destinaran a la compra d'habitatge social, en el que Fortuny calculava que seran una vintena de pisos. Sobre això, la portaveu de la CUP, Eva Miguel, va lamentar que «el parc d'habitatge social que tenim a la ciutat és vergonyós» i va etzibar que «ja era hora que es revertís aquesta situació». Miguel també va criticar que, en un any com el de la pandèmia, l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona hagi tingut un romanent d'un milió d'euros, una part dels quals anirà destinada a la partida per adquirir habitatge i l'altra a les beques menjador i a programes perquè la cultura arribi a les escoles, una altra de les demandes cupaires.

La regidora de Serveis Socials i portaveu d'En Comú Podem, Carla Aguilar, va celebrar en la seva intervenció que «amb aquest modificatiu podem seguir avançant en les polítiques socials i que fan que Tarragona sigui una ciutat cuidadora i enfocada a la seva ciutadania». En aquest sentit, va considerar que «aquest acord parla molt bé de Junts, la CUP i el govern municipal, perquè fan possible dur a terme aquestes polítiques tan importants». En l'àmbit social, Aguilar va destacar que el modificatiu inclou accions que demostren que l'Ajuntament està al costat d'entitats que impulsen casals d'estiu per a gent amb discapacitat i que permetran enfortir les polítiques de sensibilització de salut mental, posant èmfasi que aquest ha estat un any molt complicat en aquest sentit.

Paral·lelament, Fortuny va anunciar que 2,5 milions d'euros d'aquest romanent serviran per a la compra d'autobusos híbrids, una de les apostes del consistori per la renovació de la flota de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). El també president de la companyia municipal va assenyalar que la voluntat és ser «totalment nets i sostenibles» amb els busos d'hidrogen, però que l'adquisició d'aquests vehicles de baixes emissions suposarà un pas intermedi abans d'arribar a aquest objectiu final.

Finalment, Dídac Nadal, portaveu de Junts, es va mostrar orgullós d'aquest acord de les quatre formacions per tirar endavant el modificatiu de crèdit que, segons va dir, compleixen dos eixos fonamentals, «les polítiques socials i la reactivació del comerç local». Per altra banda, Nadal també va celebrar que es destinin 800.000 euros per rehabilitar l'edifici modernista de la Quinta de Sant Rafael, 40.000 euros a la construcció d'un nou skatepark –proposta del seu partit–, així com el mig milió d'euros pels bons comercials i les subvencions a entitats i clubs esportius.

Per concloure la presentació, Fortuny va sostenir que, «més enllà de qui hagi tingut la idea de cada proposta, la bona notícia és que hi ha hagut entesa, que hi ha hagut diàleg, que hi ha hagut capacitat d'arribar a aquell sentit comú que ens fa posar els diners allà on toca, i per això vull agrair la sensibilitat de tots». Amb totes aquestes, els representants es van negar a fer declaracions sobre la possible ampliació de l'equip de govern amb els regidors de Junts i de la CUP.