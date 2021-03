Sidonie, Els Pets i Crim+La Inquisición actuaran al Camp de Mart

Els concerts, que se celebraran del 16 al 18 d'abril, formen part del cicle 'Sala Tarragona'

Actualitzada 24/03/2021 a les 13:47

Les sales Zero de Tarragona i Lo Submarino de Reus amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona posaran en marxa el cicle Sala Tarragona, una iniciativa cultural que es va haver de suspendre la tardor passada a causa de la segona onada de la pandèmia de la covid-19.

Durant tres dies consecutius, del 16 al 18 d'abril, passaran per l'escenari del Teatre Auditori del Camp de Mart Els Pets, Sidonie i Crim+La Inquisición.

La primera cita serà divendres 16 d'abril amb Els Pets, que ja han exhaurit les entrades. El grup de Constantí interpretarà els grans èxits de la banda, de forma cronològica inversa, fent una mirada retrospectiva del què han estat els trenta-cinc anys de la seva trajectòria.



Dissabte 17 serà el torn de Sidonie que presentarà el seu últim disc. Per últim, els tarragonins Crim celebraran els seus 10 anys de punk-rock dalt l'escenari diumenge 18 d'abril acompanyats La Inquisición que presentarà el seu últim disc Tenevrae.Les entrades, tant per dissabte 17 com per diumenge 18, ja estan novament a la venda a través del web www.salatarragona.cat