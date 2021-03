Quim Torra assistirà a un acte dels membres de la Tercera Joventut per la República

La concentració tindrà lloc dijous 25 de març, a les 18 hores al Balcó del Mediterrani

El Balcó del Mediterrani de Tarragona acollirà aquest dijous 25 de març, a les 18 hores, una concentració organitzada pels membres de la Tercera Joventut per la República. Segons ha anunciat l'entitat en l'acte hi participarà l'expresident de Catalunya, Quim Torra.La Tercera Joventut per la República recorda que durant l'acte cal mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta per evitar contagis de covid.