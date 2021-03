Les aigües residuals de Tarragona mostren uns nivells molt baixos de la variant britànica

Situació actual

L'anàlisi de les aigües residuals de Tarragona per controlar l'evolució de la covid-19 que ha fet Ematsa aquest any ha permès determinar que com més alta és la incidència del virus, més traces se'n troben al clavegueram. És una de les conclusions que ha presentat aquest dimecres la companyia d'aigües tarragonina a partir de les mostres que ha pres setmanalment. Alhora, des de fa vora un mes es controla la variant britànica i segons ha dit el gerent, Daniel Milan, l'han trobada «en concentracions baixíssimes, quasi no detectable».A més, s'ha posat de manifest que a la zona de Llevant, una àrea benestant, la incidència del virus ha estat menor. Tot i això, des d'Ematsa han afirmat que cal «aprofundir» en l'estudi abans d'avançar hipòtesis socials.Des de l'abril de l'any passat el laboratori analitza les aigües residuals per detectar i quantificar la presència del virus, ja que la covid-19 es pot trobar en les excrecions de les persones. La informació es comparteix amb el Departament de Salut i això ha permès correlacionar-la amb les dades epidemiològiques. Des de la posada en marxa del sistema, es fan dos controls setmanals en punts de mostreig de la xarxa de clavegueram que es corresponen amb les àrees bàsiques de salut de la ciutat. «Això ens dona informació per ajustar les actuacions o saber com es comporta el virus respecte una zona o una altra», ha explicat Conrad Casas, subdirector general de Coordinació de Salut Pública a Tarragona i Terres de l'Ebre.Casas ha assegurat que «hi ha una correlació entre les dades i els pics de contagis». Així, els pics de la segona i la tercera onada van coincidir amb les anàlisis que més mostres de SARS-CoV-2 es van trobar a les aigües residuals. Amb tot, Enric Rovira, epidemiòleg del Departament de Salut, ha concretat que l'estudi presenta algunes limitacions, ja que «la mostra viatja pel clavegueram, i com més viatja més es degrada el virus». A més, també cal tenir en compte que «la quantitat de virus que excreten les persones és variable». «Hi ha gent que no n'excreta i gent que ho fa durant 25 dies», ha puntualitzat.El nivell de covid-19 a les aigües de cada setmana l'han presentat amb colors, de verd a vermell en funció de si hi ha menys o més presència del virus. «Actualment no tenim quasi vermells», ha dit, tot i que «els resultats del 15 i 22 de març demostren que cada vegada anem perdent més verds i anem tenint més grocs i carbasses», ha exposat en referència a un increment de la incidència del virus en els darrers dies.Així, si els registres passessin a colors vermells «es podria anticipar una quarta onada». Malgrat la tendència, Rovira s'ha mostrat confiat que la campanya de vacunació tindrà impacte en els propers mesos i, per tant, «el sistema de detecció a poc a poc ens hauria de donar més verds».El fet que les analítiques s'hagin realitzat per àrees bàsiques de salut han permès determinar que la incidència del virus «ha estat desigual en funció del nivell socioeconòmic», ha manifestat Rovira. «No afecta igual a tota la població», ha reiterat. Segons han explicat, les zones amb un nivell econòmic superior han tingut una incidència inferior del virus. Tot i que el president d'Ematsa, Jordi Fortuny, ha dit que calen més estudis per «avançar hipòtesis socials», ha reconegut que a Llevant l'impacte ha estat menor. Més enllà del nivell econòmic social de la zona, principalment formada per urbanitzacions i xalets, ho han atribuït a que la zona té menys densitat de població i que probablement els seus habitants fan més teletreball.Finalment, des d'Ematsa han posat en valor el fet que el laboratori de l'empresa s'ha integrat en diverses iniciatives internacionals de referència creades per establir metodologies de treball comunes que permetin l'intercanvi d'informació. De fet, les dades s'han compartit en un projecte europeu en el qual hi ha prop d'un centenar més de depuradores que també han fet les analítiques per trobar covid-19 a les aigües residuals. Les dades es poden consultar a través del portal de transparència de l'Ajuntament de Tarragona.