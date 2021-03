La unitat de drons de la Guàrdia Urbana de Tarragona aixeca el vol

El conseller Manel Castaño ha explicat que la nova unitat engega motors aquest dimecres amb un dron i un equip integrat per un caporal i quatre agents, però que tenen la voluntat d'ampliar la dotació «quan hi hagi disponibilitat». El regidor responsable de la Guàrdia Urbana ha assenyalat que l'aparell el van adquirir fa uns mesos i que, un cop disposen de les autoritzacions i els efectius policials han rebut la formació, ja poden començar a operar.El caporal que lidera la nova unitat ha explicat que, en base als estudis de seguretat aprovats per Enaire, han rebut autorització per aixecar el dron fins a uns 60 metres d'altura, tant de dia com de nit. Cal tenir en compte que bona part del municipi de Tarragona es troba dins l'àrea d'influència de l'aeroport de Reus, per la qual cosa cal seguir un protocol molt estricte. L'equip funcionarà com «una patrulla de l'aire» que, mensualment, programarà les diferents operatives en funció de les necessitats.El nou recurs se centrarà en temes de medi ambient i aportarà «més versatilitat» en el control sobre zones no poblades, boscoses i rurals. L'aparell és de gamma mitjana-alta, pesa dos quilos i està equipat amb una càmera. «Des d'uns 600 o 800 metres ens permet llegir la matrícula d'un vehicle força bé. No cal posar el dron damunt l'objectiu, sinó que podem treballar a distància», ha detallat el caporal. Les imatges es poden visualitzar còmodament, a través d'una pantalla, des d'una unitat mòbil del cos policial.