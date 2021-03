La pressió veïnal aconsegueix que marxin els ocupes del xalet de Boscos

A principis de març Ematsa va tallar l'aigua, Endesa la llum i els Serveis Socials van mantenir dues trobades amb la família, que després va desaparèixer

Actualitzada 24/03/2021 a les 07:14

A mitjans del mes de març, els ocupes que durant unes setmanes van preocupar greument als veïns de Boscos de Tarragona, van marxar del xalet del carrer del Falciot en el qual s'havien instal·lat il·legalment. Els talls de subministrament d'aigua i llum per part de les empreses corresponents i la mediació de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona van acabar provocant que la família –una parella amb dos infants– marxés. Cal destacar, i així ho defensen els residents de la urbanització, que aquestes accions es van produir després que el veïnat s'unís per clamar contra la inseguretat en una manifestació que va reunir al voltant de 200 persones davant de l'habitatge.

El 22 de febrer, Diari Més avançava l'estat de por i preocupació que es vivia a Boscos arran de l'ocupació il·legal del xalet del número 3 del carrer del Falciot. La principal angoixa dels residents era que aquell episodi provoqués un efecte crida, fet que consideraven força probable en vistes que els cossos de seguretat no podien fer-los fora. Lamentaven llavors que la llei emparava els ocupes. El dissabte d'aquella mateixa setmana, el dia 27, van dur a terme l'acte de protesta. I a partir d'aquí, bones notícies pels veïns del barri. Segons explica un resident de la zona, el dia 2 de març els operaris d'Ematsa van acudir al domicili per tallar el subministrament d'aigua, ja que, segons fonts de la companyia, havien detectat una connexió fraudulenta. «Aquí la situació va fer un gir important, ja que veiem que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra passaven constantment, inclús algun cop van venir els tècnics de serveis socials, i intentaven parlar amb els ocupes», relata el veí. Assenyala que en una d'aquestes visites van poder comprovar que tenien la llum punxada i que hi havia un considerable risc que el quadre elèctric s'acabés incendiant, motiu pel qual Endesa va tallar el subministrament el dia 9.

Segons fonts del consistori, l'IMSS es va reunir fins en dues ocasions amb la parella que s'havia instal·lat il·legalment a l'habitatge i en una tercera trobada organitzada, aquests ja no van aparèixer. En aquest sentit, el veí explica que els tècnics van redactar un expedient de la situació i el van fer arribar a l'àrea d'Infància del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, ja que hi havia dos menors que no vivien en condicions adequades, sense aigua ni llum. Sembla que hauria estat aquest advertiment d'una possible retirada de la custòdia el que hauria decidit als ocupes a marxar del xalet. En aquest sentit, el resident de la zona pròxima recorda que el dia 12 de març va observar com carregaven tot el que tenien a l'interior de l'habitatge a una furgoneta i marxaven. Després d'això, sosté que el dia 17, acompanyats pels Mossos, els operaris de Solvia van acudir a l'habitatge i el van tapiar amb la col·locació de reixes a la porta i les finestres. Afegeix, a més, que ahir ja va veure que un treballador de l'entitat mostrava la casa a una parella que probablement tenen la intenció de comprar-la.

Tot i la preocupació i la por dels veïns de Boscos, els ocupes mai van arribar a produir greus episodis d'inseguretat i conflictes, més enllà del fet que, al cap de poc d'haver-se instal·lat al 3 del carrer del Falciot, el seu gos, de raça perillosa i sense morrió, va mossegar a la cama a una veïna, que va haver de ser traslladada a l'hospital. Segons sembla, també es van produir altres situacions de tensió, però l'angoixa dels residents de la urbanització anava enfocada a la impunitat que podien tenir els ocupes davant la llei i a la possibilitat que això acabés provocant més ocupacions il·legals a la zona, on molts dels habitatges són de segona residència.

En tot cas, el problema ja s'ha solucionat i els veïns estan molt contents del resultat. «Al final només han estat un mes aquí i, tot i que al principi vam notar molta passivitat per part de la llei, després de la manifestació es va veure un canvi d'actitud, amb una major presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra a la zona i una major consciència de la situació de les parts implicades», explica el veí pròxim al domicili del carrer del Falciot, que agraeix al grup de relacions amb la ciutadania de la Guàrdia Urbana de Tarragona haver estat «qui més ha ajudat perquè se solucionés aquesta problemàtica».