L'Ajuntament de Tarragona reubicarà l'alberg pels sensesostre a la Rambla Nova

Fins ara el servei era al Recinte Firal i s'ha decidit el canvi pel descens del nombre d'usuaris

Actualitzada 24/03/2021 a les 16:25

L'Ajuntament de Tarragona reubicarà el servei d'atenció a les persones sense llar, que s'oferia fins ara al Recinte Firal, a l'Hostal Ram Room de la Rambla Nova, tenint en compte que hi ha hagut un descens del nombre d'usuaris, la qual cosa fa més viable el servei d'atenció i acolliment en aquest hostal.L'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) ha arribat a un acord amb aquest equipament de la ciutat per poder disposar de vint places en una mateixa planta de l'edifici, que comptaran amb el servei complet de rebuda i atenció per part d'educadors contractats, se'ls donarà esmorzar i sopar, així com allotjament nocturn. Aquest servei el continuarà gestionant Fundació Bona nit, a través de Creu Roja Tarragona.La consellera de Ciutadania i presidenta de l'IMSST, Carla Aguilar-Cunill, ha volgut destacar que «la nova reubicació exemplifica la voluntat d'aquest Ajuntament de seguir atenent a les necessitats de les persones vulnerables, més enllà dels mesos de confinament total», garantint, a més, «la seguretat dels usuaris i una major intimitat i més comoditat per les condicions que ofereix aquest nou equipament».Així doncs amb l'Hostal Ram Rooms es posen a disposició 20 places, que se sumen a l'oferiment de 10 llits més a la Pensión Carmen, acompanyat del mateix servei d'atenció i intendència. La mitjana d'ocupació actual es de 30 persones per nit, fet que queda cobert amb la nova proposta. La xifra màxima d'ocupació, de 50 persones, només s'hi va arribar durant l'onada de fred de principis d'any.Aguilar-Cunill ha volgut finalitzar que tot i així «s'utilitzaran tots els recursos necessaris per allotjar les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat habitacional, en el cas que es produeixi una nova demanda». Així mateix ha volgut agrair la tasca dels tècnics de l'IMSST i les entitats col·laboradores perquè «dia a dia seguim treballant per reforçar els equipaments i els recursos estables per a les persones sense llar».