L'Ajuntament de Tarragona obre la licitació urgent dels treballs previs al Banc d'Espanya

El termini per rehabilitar les instal·lacions i rebre la subvenció de 2 milions acaba el 31 de desembre

Actualitzada 24/03/2021 a les 07:31

L'Ajuntament de Tarragona va obrir ahir la licitació amb caràcter d'urgència de la redacció del projecte de les primeres actuacions al Banc d'Espanya. El termini per enllestir els treballs de rehabilitació de les instal·lacions de l'edifici de la Rambla Nova i poder rebre la subvenció de gairebé dos milions d'euros dels fons europeus Feder acaba el 31 de desembre d'enguany, malgrat que l'Ajuntament té l'opció de demanar una pròrroga abans del 30 de novembre d'aquest 2021. D'aquesta manera, el consistori posa la directa per no perdre l'ajuda que servirà per costejar la meitat del projecte del Rambla Science, pressupostat en uns quatre milions d'euros. La licitació de la redacció del projecte de les instal·lacions del Banc d'Espanya està xifrat en 44.731 euros, amb un contracte de dos mesos. El 6 d'abril acaba el termini per presentar les ofertes.

La primera fase per transformar l'antic Banc d'Espanya en el nou Rambla Science començarà a dur-se a terme aviat. Abans d'acabar l'any, l'Ajuntament hauria de tenir acabada la rehabilitació de les instal·lacions de l'edifici de la Rambla Nova. Si no es vol perdre la subvenció de 1.975.333 euros del Feder (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) concedida el 7 de juny de 2019, la renovació de les instal·lacions d'aigua, gas o electricitat s'ha d'enllestir abans del 31 de desembre d'aquest 2021. Si més no, el consistori pot recórrer a una pròrroga sempre que la sol·liciti un mes abans de la finalització del termini de rehabilitació. En tot cas, la data màxima per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, seria el 31 de desembre de 2023. Ara, per poder arribar a temps, l'Ajuntament de Tarragona ha obert la licitació urgent de la redacció del projecte d'instal·lacions.

El Rambla Science

Després de més de 17 anys tancat, l'edifici del Banc d'Espanya començarà a patir la metamorfosi els propers mesos fins a esdevenir el Rambla Science. Si els terminis es compleixen, les obres podrien començar durant la tardor. Amb aquest projecte, l'edifici situat a la vora de la font del Centenari es convertirà en un centre de divulgació de la ciència i de transferència de coneixements, de co-creació ciutadana, de creativitat i de descobriment científics. A la idea inicial del PSC, l'actual govern d'Esquerra i En Comú Podem hi ha decidit incorporar un ús social i cívic, davant de les peticions veïnals de fer-hi un centre cívic.

El Banc d'Espanya té una superfície de 2.650 metres quadrats i es remodelaran les cinc plantes existents. Al semisoterrani s'hi ubicarà el vestíbul principal, sales tècniques, una sala exposicions, vestidors, serveis i nuclis de circulació. A la planta baixa hi haurà sales d'exposició polivalent, lavabos, un espai auditori, el vestíbul històric, cafeteria i botiga. Als tres pisos superiors s'hi trobarà una de les principals novetats de l'edifici i que esdevindrà una icona: una gran esfera que connectarà les tres plantes i sortirà pel capdamunt de la part superior.

La renovació del Banc d'Espanya també cobrirà les tres plantes de dalt. Al primer pis s'hi posaran sales polivalents, tallers i un bloc tècnic i de serveis. A la segona planta també hi haurà sales polivalents, a més d'una ludoteca, una sala immersiva passarel·la, laboratoris, tallers i un bloc tècnic i de serveis. Finalment, a la planta coberta s'hi ubicarà la sala immersiva principal, la terrassa, les cuines i la sala d'experiència gastronòmica, magatzems, a més d'un bloc tècnic i de serveis i nuclis de circulació.

Amb tot, al futur Rambla Science hi haurà cinc espais clarament diferenciats. Al soterrani, la Galeria de la Ciència. A la planta baixa, l'espai de networking-cafè i l'exhibició permanent Els reptes de la ciència. L'espai Descobreix i l'auditori, a la primera planta. A la segona, l'espai Experimenta. El terrat servirà per a recepcions i esdeveniments socials. L'edifici del Banc d'Espanya, d'estil neoclàssic, va ser construït el 1928 per l'arquitecte Joan de Zavala.