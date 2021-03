«El jurat busca l'ideal d'home, amb bellesa física però també amb valors»

Nil Augé representarà a Tarragona en el certamen de bellesa masculina més important de l'estat Espanyol

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:14

Nil Augé té 28 anys, és nascut a Barcelona tot i que ha viscut a Reus. Ha estat escollit per participar en el concurs Mister Internacional, el que abans es coneixia com Mister Espanya. De moment encara no hi ha una data confirmada per al certamen, tot i que probablement es farà a finals d'estiu.

—Com arriba a ser el representant de Tarragona en aquest concurs?

—Encara que actualment estic estudiant a la UOC, jo treballo de model des dels divuit anys. L'any passat vaig participar a The Best Model of Europe, un certamen que és obert a tothom que hi vulgui anar. Allà vaig conèixer un noi que participava a Mister Catalunya i Mister Internacional i, a partir d'ell, comença tot. El primer que cal fer per arribar aquí és guanyar una competència provincial. Jo ho vaig fer, i ara estic molt orgullós de representar a Tarragona. Ara que ja estic ficat en aquest món, estic treballant molt per poder anar l'any que ve al Manhunt, que és el certamen més important en l'àmbit internacional. Hi va el guanyador de Mister Internacional Espanya. I, si arribés a finalista, tindria l'oportunitat per lluitar l'any que ve per un lloc al Mister World.

—Quins són els requisits per presentar-se a un concurs com aquest?

—El que demanen és un ideal d'home. Que sigui empàtic, cavallerós, per descomptat amb bellesa física, però sobretot es valora molt la persona. En el meu cas, que em cuido molt físicament però potser no soc Brad Pitt, penso que aquesta qüestió de la personalitat ha pesat molt en l'elecció. Sempre miro de tractar bé a tothom, de ser simpàtic. A més, estic molt compromès amb les causes socials, he col·laborat amb diverses entitats. Jo m'imagino que l'organització vol que la persona que representi Espanya tingui uns valors, a més de bellesa, i crec que jo he caigut bé perquè tot això quadra molt amb els meus valors. Crec que van veure en mi una persona que podia representar bé allò que volen.

—El jurat com valora aquest aspecte més lligat a la personalitat?

—Els candidats ens preparem durant tot l'any, sobretot físicament, però també fem classes de passarel·la i oratòria, per aprendre a parlar en públic. Després, durant el concurs, que dura una setmana, el jurat et fa una entrevista per conèixer-te, i durant la setmana et van coneixent en aquest aspecte més personal. Al final, en les votacions, tenen en compte també tot el que has fet durant la setmana.

—Com l'ha afectat el confinament en la preparació per al concurs?

—A mi, personalment, el gimnàs no m'agrada massa, tot i que el fitness és l'esport que et prepara millor i més ràpidament i, per tant, s'ha de fer. Però a mi sempre m'ha agradat més l'esport a l'aire lliure, així que el tancament de gimnasos no m'ha afectat tant com a altres companys que se centren molt en això.

—Vostè representarà Tarragona. De quina manera farà d'ambaixador de la nostra demarcació?

—M'esforçaré molt per aprendre la història local, els seus municipis, etc. Penso que és important. Fins i tot per al vestit regional que he de mostrar en una de les proves m'he posat en contacte amb l'Ajuntament de Tarragona perquè m'assessorin.

—I com és el vestit regional de Tarragona?

—Vaig escriure a l'alcalde Pau Ricomà per demanar-li una cita, parlar amb ell o fins i tot fer un petit acte. La seva secretària em va contestar molt amablement que per un tema d'agenda seria complicat, però m'ha estat contestant diverses qüestions i, en comentar-li lo del vestit, em va adreçar a una persona que és experta. Aquesta persona em va explicar que no hi ha un vestit que sigui específic de Tarragona, sinó que aquí tenim el vestit de Catalunya. És a dir: camisa blanca de màniga llarga, armilla de vellut negre, pantalons de vellut i mitges blanques. El que sí que és més tarragoní son les espardenyes de set betes i el color lila a la barretina i el llacet, perquè aquí hi tenim bisbe.