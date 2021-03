Ingressa a presó un dels detinguts pels atracaments a Sant Salvador

El jutge ha deixat l'altre autor dels robatoris en llibertat amb càrrecs

Actualitzada 24/03/2021 a les 07:30

Només un dels dos detinguts diumenge per almenys dos robatoris amb violència al barri de Sant Salvador va ingressar ahir a presó. L'altre noi, que també va participar en els atracaments, va quedar en llibertat amb càrrecs després d'haver passat a disposició judicial. Segons fonts policials, és probable que l'empresonat fos el més violent i que l'altre no intervingués tant en els robatoris.

Tot i que la investigació continua en marxa i és possible que se'ls relacioni amb altres fets delictius, ara per ara els Mossos d'Esquadra només han pogut vincular els dos joves de nacionalitat marroquina amb dos robatoris amb violència. El primer es va produir dissabte a la tarda a l'avinguda Sant Salvador. Tal com va explicar ahir Diari Més, els dos joves van forcejar amb un home gran fins que van aconseguir endur-se el seu telèfon mòbil i 140 euros, provocant a la víctima ferides a les mans i a la cara, per la qual cosa va haver de ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII. L'altre robatori es va produir diumenge, cap a les 8 del matí, quan els lladres van atracar a una noia del barri que passejava per l'avinguda dels Pins acompanyada d'una menor. Un dels nois va col·locar-li un ganivet de grans dimensions a l'estómac i van estirar-li la bossa, on duia la cartera amb diners i documentació. Va ser després d'aquest episodi que els Mossos van poder detenir els dos lladres en una casa al bosc pròxima al carrer de les Franqueses del Codony del barri, on haurien pernoctat algunes nits.

Va ser dilluns quan els agents van fer entrada i escorcoll en aquest domicili amb una ordre judicial, per trobar proves que els relacionessin amb els fets. Un dels elements que van trobar va ser el ganivet. Per altra banda, tot i que en el primer avís que van rebre els Mossos se'ls va informar que eren tres els autors d'aquests robatoris, no van aconseguir proves que vinculessin una tercera persona amb aquests episodis delictius.