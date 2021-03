Els professionals d'infermeria del Joan XXIIII comencen a prescriure medicaments

Es tracta d'un programa pilot del Departament de Salut destinat als hospitals de l'ICS

Actualitzada 24/03/2021 a les 12:34

Deu professionals d'infermeria de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona han començat a realitzar la prescripció de medicaments i material sanitari amb recepta electrònica i signatura pròpia. Es tracta d'un programa pilot del Departament de Salut destinat als hospitals de l'ICS.Segons una de les infermeres prescriptores, Magda March, aquesta «suposarà un benefici pel pacient i permetrà una major accessibilitat als productes sanitaris, ja que la infermera és el primer contacte del pacient amb el personal sanitari».Els requisits per poder prescriure són: disposar del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent, i acreditar una experiència professional mínima d'un any en un o més llocs de treball o superar un curs d'adaptació gratuït en el cas de no tenir l'any treballat.Els productes subjectes a prescripció mèdica estan pendents de l'elaboració de protocols i guies de pràctica clínica per part de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS.