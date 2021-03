El silenci, protagonista de l'opuscle de la Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona

L'entitat organitza un acte amb unes setanta persones amb una conversa entre Octavi Vilà, Jordi Bertran i Joaquim Garrigosa

Actualitzada 24/03/2021 a les 07:41

La Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona va presentar ahir el seu opuscle. Malgrat ser el segon any sense Setmana Santa de forma consecutiva, l'entitat no ha deixat d'editar el seu llibre anual, que enguany té el silenci com a protagonista. L'acte es va dur a terme amb un format híbrid, ja que una setantena de persones van assistir com a públic presencialment a l'església de Sant Miquel del Pla, mentre que diversos espectadors el van poder seguir des de les seves respectives cases, ja que s'emetia telemàticament en directe. La presentadora va ser la periodista Laura Casas i va comptar amb la presència de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, a més del gestor cultural Jordi Bertran i el musicòleg Joaquim Garrigosa.

La temàtica de l'opuscle del 2021 de la Reial Germandat de Jesús Natzarè és el silenci. Ahir, quan faltaria una setmana per la processó dels Natzarens el Dimarts Sant, l'entitat el va presentar a la seva seu, l'església de Sant Miquel del Pla. «Enguany el protagonista és el silenci, la reflexió. Nosaltres volem donar una mirada molt més intimista a la nostra Setmana Santa i fer una mirada al passat, quan era molt més silenciosa», explicava Jaume Saez. El president dels Natzarens defugia d'un debat recurrent dels darrers anys –la conveniència de les bandes de timbals– i assegurava que no volien «generar polèmica, sinó donar unes pautes de reflexió».

Per aquest motiu, l'entitat va organitzar una xerrada a tres bandes amb tres persones que posarien sobre la taula diferents punts de vista. Per una banda, Octavi Vilà, l'abat de Poblet, sobre qui Saez deia que «no hi ha ningú millor per parlar del silenci que un monjo». D'altra banda, el gestor cultural Jordi Bertran i el musicòleg Joaquim Garrigosa van completar la taula amb opinions des d'altres àmbits. «Hi ha gent a qui el soroll li agrada més, gent a qui menys, de la mateixa manera que hi ha qui prefereix bandes de música com les d'abans», detallava Saez. El president dels Natzarens, una germandat amb dues bandes de cornetes i timbals –la infantil, que acompanya el Cirineu, i l'adulta, amb la Verònica– reconeixia que «a algunes confraries les bandes els ha ajudat a revifar». En el cas de la Verònica, «com que sempre ha anat a coll, ha convingut portar un acompanyament rítmic», deia Saez.

El silenci i la reflexió són elements molt importants dins la Setmana Santa tarragonina. Així ho defensava Jaume Saez: «A vegades no ens n'adonem, però hi ha moltes persones anònimes que Dimarts o Divendres Sant es posen la cucurulla i els serveix per reflexionar sobre la seva vida». Precisament, és el cas del president de la Reial Germandat de Jesús Natzarè, que en comptes d'exercir la presidència de forma tradicional, ho va fer sota una cucurulla durant els dos primers anys de mandat, malgrat que els dos darrers s'haurà quedat sense desfilar a les processons per culpa de la pandèmia.

L'opuscle d'enguany compta amb 60 pàgines i uns 1.200 exemplars, amb una gran presència d'imatges: «Les fotografies estan molt ben aconseguides, ja que són dels carrers de Tarragona buits», segons Saez. El president detallava que es tracta d'«un opuscle trist, ja que és el reflex de la pandèmia i els anys que estem vivint». El dimarts vinent els Natzarens haurien de fer la seva processó. Si més no, realitzaran un viacrucis per l'interior de l'església de Sant Francesc. «És el nostre dia i ho hem de celebrar», defensava Saez.