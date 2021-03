El jurat popular declara culpables per unanimitat els dos acusats de matar el cunyat al Montmell

Penes de fins a 18 anys de presó

Malgrat la complexitat de deliberar sobre un crim sense cadàver, els nou membres del jurat popular no han tingut dubtes a l'hora de determinar la culpabilitat dels dos acusats. Segons el veredicte, el 14 d'agost del 2017 Joaquín i Bacari Junior es van traslladar al Montmell amb la intenció de «trobar i atacar» la víctima, Diego. L'agressió, segons han dit, es va produir dins o fora de la casa del carrer de La Haya del Mirador del Penedès, on Joaquín i la víctima havien tingut una plantació de marihuana per la qual havien acabat enemistats.El jurat popular ha basat el veredicte en els informes de tarificació que situaven els telèfons mòbils dels dos acusats i el de la víctima «sota la mateixa zona, lloc, data i hora», així com en la declaració de la dona de Diego i germana dels dos acusats, la qual va confirmar que tenien mala relació. També, en el fet que Joaquín admetés que la tarda del crim va anar a la casa del Montmell –tot i que va justificar que va anar-hi a prendre mesures de portes i finestres, però que no va arribar a coincidir amb la víctima.El tribunal també ha tingut en compte les notes de veu i missatges de Whatsapp que Bacari Junior va enviar a la seva parella, en les quals manifestava obertament que volia matar el cunyat i que es desplaçava amb el seu germà Joaquín cap a Tarragona. A més, en el veredicte també han assenyalat la troballa d'ADN de la víctima dins la casa i la voluntat de destruir proves cremant la furgoneta.En aquest sentit, el jurat no ha pogut acreditar la participació de Joaquín en la crema de la furgoneta, atès que només el telèfon de Bacari Junior es va situar en una zona propera a la pista de Sant Cugat Sescarrigues on va aparèixer calcinada el 15 d'agost de 2017. Tot i això, el jurat ha manifestat que Bacari Junior «va necessitar l'ajuda d'una altra persona sense que s'hagi provat la seva identitat».El jurat popular no ha incorporat les tesis de la defensa segons les quals Diego podria haver fugit sense deixar rastre possiblement per problemes de deutes o assumptes pendents pel negoci de la marihuana. El jurat ha conclòs que la víctima no va desaparèixer voluntàriament perquè, entre d'altres, va marxar de casa a corre-cuita amb un bat de beisbol amb la intenció de barallar-se, sense documentació ni les seves pertinences, i que no ha tornat a contactar amb amics ni familiars.En el veredicte, els nou membres del jurat han apuntat que la possible legítima defensa dels acusats queda descartada pel fet que no s'ha trobat el cadàver. A més, han assenyalat que es va produir una baralla «de dos contra un» que va limitar «sensiblement» la capacitat de defensa de Diego i que, en base als indicis aportats durant el judici, han observat «certa premeditació» en els fets per part dels acusats.Un cop feta la lectura del veredicte el magistrat-president ha dissolt el jurat i ha donat veu a les parts. La fiscalia ha sol·licitat 15 anys de presó per a cadascun dels acusats per un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat i, en el cas de Bacari Junior, una pena addicional de 3 anys de presó per un delicte de danys per incendi per la crema de la furgoneta.El fiscal ha defensat la necessitat d'aplicar la pena màxima prevista per aquests delictes perquè el crim va respondre a «una actuació preparada» i els acusats van fer tot el possible, ha dit, per reduir les proves: ocultar el cadàver, calcinar el vehicle i fer desaparèixer el telèfon mòbil del mort. L'acusació particular s'ha adherit a la petició de la fiscalia.De la seva banda, la defensa ha opinat que no hi ha res «amb especial èmfasi incriminatori» en el veredicte que determini la necessitat d'aplicar cap agreujant al delicte d'homicidi, per la qual cosa ha sol·licitat 12,5 anys per homicidi. Respecte el delicte de danys per incendi, també ha demanat la pena mínima. El judici ha quedat vist per a sentència.Aquest ha estat el tercer judici per homicidi sense cadàver que se celebra els darrers anys a l'Audiència de Tarragona. El primer va ser contra Ramon Laso, condemnat el 2014 per matar la dona i el cunyat per un mòbil passional, i segon contra l'agent immobiliari Ramon Franch, sentenciat el 2017 per la mort d'una veïna dels Pallaresos per motius econòmics.