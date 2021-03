El CaixaForum de Tarragona estrena una exposició sobre la mitologia dels déus clàssics

Actualitzada 24/03/2021 a les 08:39

Una gran varietat

El CaixaForum de Tarragona va estrenar ahir l'exposició Art i mite. Els déus del Prado. La col·lecció, provinent majoritàriament del museu del Prado de Madrid, conté 43 obres que ofereixen una àmplia mirada sobre la mitologia grecoromana i la seva representació al llarg de la història de l'art. La mostra arriba a la ciutat fruit de la col·laboració de la Fundació La Caixa i l'entitat madrilenya. Les obres, que reflecteixen una gran diversitat de mites de l'antiguitat que han arribat als nostres dies, estan dividides en vuit àrees temàtiques. Els tarragonins podran gaudir de l'exposició, un dels grans esdeveniment d'aquest 2021 al CaixaForum, fins al 25 de juliol.L'edifici a tocar de la font del Centenari va estrenar ahir una remarcable col·lecció d'obres d'art relacionades amb la mitologia dels déus grecs i romans. Fins a 43 elements, entre quadres, bustos, escultures o relleus omplen la planta baixa del CaixaForum de Tarragona. La sala ha estat dividida en vuit parts segons la temàtica per mostrar la força i personalitat dels déus, l'esperit lliure de personatges secundaris, grans temes com l'amor, el desig o la passió, els càstigs i les faltes, els herois o les metamorfosis divines o humanes per aconseguir vies de salvació. Un bust d'Homer rep els visitants, que de seguida visualitzen un vídeo que mostra un seguit de personalitats de la cultura catalana –com David Carabén, Bel Olid o Antoni Clapés– que reflexionen sobre la presència dels mites encara avui en diferents aspectes socioculturals.La col·lecció exposada al CaixaForum prové majoritàriament del museu del Prado, entre les que s'exposen permanentment i les que s'han agafat d'entre les més de 5.000 que té el magatzem. A més, n'hi ha d'altres que l'entitat té cedides a diverses institucions d'arreu de l'Estat. Entre escultures, busts, quadres i relleus s'arriba a les 43 obres exposades. D'entre totes elles, el comissari de la mostra i cap de Continguts Didàctics del Museo Nacional del Prado, Fernando Pérez Suescun, en destacava especialment tres: els quadres d'Apol·lo perseguint Dafne i La caiguda de Faetó, i el relleu Èxtasi Dionisíac. Pérez Suescun comentava que Faetó es comportava «com un adolescent d'avui en dia», i de l'obra amb Dionís com a protagonista en destacava «l'estudi anatòmic».El comissari de l'exposició recalcava la importància de decidir «quin fil argumental donem a una exposició com aquesta». D'aquesta manera, n'acaben sortint fins a vuit àrees temàtiques diferents, que contenen obres que van des del segle I abans de Crist fins al segle XVIII. Encara que al segle XIX es produís un descens de presència de mitologia en obres d'art fins avui en dia, Pérez Suescun defensava que «l'interès no ha desaparegut mai». Els déus i els mites grecoromans continuen ben presents al llenguatge, a la cultura o als costums de la societat actual.L'exposició, oberta fins al 25 de juliol, està pensada «amb caràcter didàctic, amb una visió transversal dels mites amb salts temporals i de diferents països i autors», argumentava Pérez Suescun. També van presentar l'exposició Isabel Salgado, directora de l'Àrea d'Exposicions i Col·lecció de la Fundació La Caixa, Glòria Olivé, directora de CaixaForum Tarragona, i Miguel Falomir, director del Prado.