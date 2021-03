Detingut per fugir de la Urbana després de recollir els fills a l'escola

El conductor va circular en direcció contrària per Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:04

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir dilluns a la tarda un home pels delictes de conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat, després que aquest decidís fugir a tota velocitat pels carrers del barri de Sant Pere i Sant Pau quan la policia local va voler multar-lo per una infracció de la normativa de trànsit.

Els fets van tenir lloc dilluns a la tarda davant l'escola Marcel·lí Domingo del barri tarragoní. Segons fonts policials, una parella va recollir els seus fills a la sortida del col·legi quan els agents, que iniciaven el servei de protecció escolar al centre educatiu, van aturar-lo per posar-li una denúncia per infringir les normes de trànsit. La copilot no duia cordat el cinturó de seguretat i els menors tampoc duien els sistemes de retenció col·locats correctament. Quan van procedir a fer la denúncia corresponent, el conductor del vehicle va reaccionar menyspreant, cridant i amenaçant els agents i va arrencar el cotxe a gran velocitat, produint una situació molt perillosa tenint en compte la gran quantitat de nens i nenes que hi havia a la zona, ja que era l'hora que sortien de l'escola.

Així, eren les 16.20 quan va començar la persecució de la Guàrdia Urbana a l'infractor, que circulava a gran velocitat pels carrers del barri, en alguns casos en direcció contrària, posant en perill els ocupants del vehicle i els vianants. En cap moment va fer cas als avisos dels agents a través de la megafonia que li demanaven que s'aturés i fonts policials asseguren que va estar a punt de causar alguns accidents i atropellaments en diversos punts del barri.

No va ser fins gairebé una hora més tard, a les 17.10 hores, quan els agents de la Guàrdia Urbana va aconseguir parar el vehicle i detenir el conductor. Es tracta d'un veí de Tarragona, de 26 anys, que està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i d'un altre delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.