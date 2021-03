«Apostem per proveïdors de proximitat per abastir les nostres botigues»

ALDI obre el segon supermercat a Tarragona

Actualitzada 23/03/2021 a les 20:55

Jordi Filiberto, responsable d'expansió d'ALDI, explica a Diari Més alguns detalls del nou supermercat que la companyia inaugura avui a la Via Augusta de Tarragona.

— Quin model de botiga obrirà a Tarragona avui 24 de març?

— Els clients i clientes que vinguin avui a ALDI hi trobaran un model de botiga moderna, còmoda i senzilla amb tot el necessari per realitzar una compra completa. El nou establiment compta amb un assortiment de prop de 2.000 productes de qualitat a preus baixos i un 86% d'articles de marca pròpia. La nova botiga, a més, és energèticament eficient, ja que ha estat equipada amb domòtica, fet que evita pèrdues de gènere per avaries i millora el funcionament de la climatització i l'enllumenat, i utilitza il·luminació 100% LED.

— Quina es la superfície i seccions de la nova botiga ALDI?

— La nova botiga té una sala de vendes d'uns 1.200 m, aproximadament, i comptem amb diverses seccions, entre les quals destaca la secció de productes frescos, el nostre obrador de pa amb màquina per tallar el pa al gust, la nostra marca de formatges i embotits, la bodega amb una àmplia oferta de vins de qualitat, etc. També m'agradaria desatacar la secció de basar, on es poden trobar tot tipus d'articles per fer una compra completa.

— Quins han estat els criteris que els han decantat per obrir a la Via Augusta?

— El nostre compromís i principal objectiu és el de ser cada vegada més a prop dels nostres clients i clientes, i per a això, abans de cada obertura analitzem i estudiem quina pot ser la millor ubicació i l'establiment més adequat. A la ciutat de Tarragona ja comptàvem amb un establiment i amb aquest segon volem poder donar resposta als nostres clients tarragonins.

— Asseguren que el 80 de l'assortiment es fa amb productes de proximitat, un 26% de Catalunya. Ens podria explicar quins són els seus proveïdors –o de quins productes– de la província de Tarragona?

— Efectivament, apostem per proveïdors de proximitat per abastir les nostres botigues, i amb ells establim relacions de confiança i de llarg termini en benefici de la cadena de valor. En el cas concret de la província de Tarragona, durant l'any passat, per exemple, vam comprar 173,2 tones de producte fresc de proveïdors locals, especialment de fruita i verdura, com mandarines, carabasses, calçots, etc.

— Quin creu que és el valor afegit d'ALDI respecte a altres supermercats de similars característiques?

— El nostre valor afegit és que basem tota la nostra estratègia i el nostre model de negoci en el descompte, la qualitat, el preu i la marca pròpia. Dediquem la major part dels nostres esforços a desenvolupar la nostra marca pròpia, que ja representa el 86% del nostre assortiment.

— Tenen prevista una altra obertura a la demarcació de Tarragona properament?

— Tarragona és una zona on volem seguir creixent. En sis mesos ja hem obert tres establiments a la demarcació, el de Les Gavarres i el de Torredembarra i, ara, aquest nou supermercat. Volem seguir ampliant la nostra presència a la regió.