ALDI obre el nou supermercat de Tarragona, la tercera obertura a la província en menys de sis mesos

El 2020, ALDI va comprar 173,2 tones de productes frescos procedents de Tarragona

Actualitzada 24/03/2021 a les 16:24

Compromís amb els proveïdors locals

El nou supermercat de Tarragona

Catalunya, una zona estratègica per a la companyia

Reforç de les mesures de seguretat i higiene

ALDI inaugura avui un nou supermercat a Tarragona, a la Via Augusta, 127, amb una sala de vendes de més de 1.200 m2 i una plantilla de 16 col·laboradors. Aquesta obertura és la tercera que ha tingut lloc a la província de Tarragona en els últims sis mesos. A finals de l'any passat, la cadena de supermercats va obrir un nou establiment a Tarragona, al polígon comercial Les Gavarres i un altre a Torredembarra.«El nostre objectiu és poder ser cada vegada més a prop dels nostres clients, per aquest motiu estem reforçant la nostra presència a la província de Tarragona, on hem obert 3 nous supermercats en menys de mig any, i ja sumem un total de 13 establiments. Estem molt contents de poder apropar-nos amb aquesta nova obertura a el centre urbà de la capital tarragonina» ha explicat Jordi Filiberto, responsable d'Expansió d'ALDI.La companyia ha destacat que el 80% del seu assortiment està format per productes elaborats i cultivats en territori nacional, que provenen de més de 400 proveïdors, un 26% d'ells de Catalunya.En concret, la companyia ha informat que el 2020 va comprar 173,2 tones de productes frescos procedents de Tarragona, entre els quals destaca la fruita i la verdura, com mandarines, carabasses, calçots, préssecs i cogombres.Amb un horari comercial de dilluns a dissabte de 9:00h a 21:0h, els clients podran trobar en aquest nou supermercat prop de 2.000 productes, un 86% d'ells de marca pròpia, amb tot el necessari per realitzar una compra completa, sempre amb un fort compromís amb la qualitat.En el marc per l'eficiència energètica i el respecte pel medi ambient, la nova botiga compta amb il·luminació LED i ha estat equipada amb domòtica, fet que evita pèrdues de gènere per avaries i millora el funcionament de la climatització i l'enllumenat. El nou establiment disposa d'aparcaments amb places per a vehicles elèctrics.Amb aquesta obertura i la de el passat 10 de març a la Gran Via, 691-695 de Barcelona, ALDI suma un total de 74 supermercats a Catalunya, sent la segona regió que concentra més establiments de la companyia i una de les zones amb més obertures en el que portem d'any. Dels més de 5500 col·laboradors de la companyia a nivell nacional, més de 1300 són actualment empleats de Catalunya.A causa del context actual, ALDI ha extremat en tots els seus establiments les mesures de seguretat i higiene amb l'objectiu de garantir la salut dels clients i empleats, seguint totes les indicacions i protocols definits per les autoritats sanitàries.En aquesta línia, la companyia recomana als seus clients mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig recomanada entre persones i prioritzar el pagament amb targeta o dispositu mòbil per motius d'higiene.