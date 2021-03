Un primer dissabte d'obertura prou positiu per als comerços de Tarragona

Després de deu caps de setmana tancats, els negocis del centre de la ciutat reobren i acullen un bon gruix de clients forans

Actualitzada 23/03/2021 a les 07:14

Els comerços no essencials van poder reobrir el passat dissabte després de deu caps de setmana consecutius tancats. L'enduriment de les restriccions després de Reis va obligar que molts negocis tarragonins no poguessin aixecar la persiana en un dels dies que més caixa feien. Un cop van poder obrir aquest dissabte, els comerciants de la ciutat valoren prou positivament el primer cap de setmana d'alleugeriment de les restriccions. A banda de l'obertura comercial, també va ajudar la llibertat de moviments per tota Catalunya i el dia primaveral que va ajudar la gent a sortir al carrer.

Els comerços de Tarragona van poder respirar una mica més tranquils el passat dissabte. Des de la finalització de la campanya de Nadal que no podien obrir les portes de les seves botigues i ho van fer en un dia radiant. «Tenir un bon dia sempre ajuda, estem acostumats a tenir aquest bon temps i que comenci a arribar el bon temps sempre és positiu», admetia Salvador Minguella. El president de la Via T feia referència a un dia en què els carrers de la ciutat es van omplir de gent que passejava i les places i terrasses de gent que anava a fer el vermut o a dinar: «La gent té moltes ganes de sortir». Minguella assegurava que poder obrir «s'ha notat, tancar dissabte era perdre quatre o cinc dies de venda al mes, així que, sense estar cap bogeria, ha estat positiu». Si més no, la comparació amb els darrers caps de setmana o amb la primavera passada, marcada pel confinament total, acaba fent que els comerciants de la ciutat siguin força optimistes.

La percepció des de la sabateria Las Américas era força semblant. Ramon Noguera explicava que estava «content pel que vam estar normal, que no era res fora del normal, però estant acostumats a tancar els dissabtes, ja està bé». El responsable de Las Américas admetia estar «esperant el dissabte que ve amb candeletes». L'obertura dels comerços els dissabtes i l'anul·lació de la restricció de mobilitat entre comarques va ser una de les millors notícies pels negocis de la ciutat, tal i com explicava Noguera: «La majoria de clients van ser de fora de la ciutat, sobretot de l'Ebre, a més dels clients tarragonins que fins ara no podien venir entre setmana». El responsable de la sabateria afegia que «esperava que més gent es decantés per les grans superfícies».

L'afluència de clients forans també va ser una tònica a Minimum. La botiga de roba va registrar «una quarta part de clients forasters de segona residència a Tarragona, o que s'han mogut», detallava Jordi Figueras. El responsable dels negocis de Casa Figueras també coincidia que havia estat «un dissabte d'anar fent», i afegia que poder obrir després de tants caps de setmana «sempre és benvingut». Figueras celebrava que dissabte hagués fet un dia primaveral: «La plaça Corsini estava plena i tot això ajuda. És important que la gent surti de casa, perquè al final acaba gastant».

La gran afluència de vianants el cap de setmana a Tarragona va ser clau per entendre la satisfactòria reobertura del petit comerç aquest passat cap de setmana, com també opinava Mercè Vivas: «Es va veure molta gent passejant, més que durant la setmana. Les vendes no van ser res de l'altre món, però veníem dels dissabtes tancats». La mestressa de Blume i Lamers qualificava la jornada de «molt positiva», malgrat que els tarragonins «va estimar-se més agafar el cotxe i marxar». «Tal com estan les coses, estic satisfeta», deia Vivas.